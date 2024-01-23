Улыбаясь, убийца Татарского, отказалась признать свою вину

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Дарья Трепова, совершившая в апреле прошлого теракт в петербургском кафе и убившая военкора Владлена Татарского, не признала свою вину в суде.

В своем последнем слове террористка заявила, что ее совесть «чиста перед Богом» и судить ее можно «за что угодно, но не за теракт». Трепова пыталась представить себя как наивную дурочку, которую обманула украинская разведка. Она настолько раскрепостилась, что даже позволила себе упрекать потерпевших.

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«Я уже просила прощения у потерпевших. Одна из них сказала: «Бог простит». Я почувствовала в этом немного насмешку. Меня это задело, потому что я считаю себя верующим человеком», – сказала Трепова.

Ее адвокат заявил, что защита просит вернуть дело на доследование, так как не считает Трепову виновной. Обвинение требует для нее 28 лет колонии.

Поведение террористки в суде (на видео она улыбается) возмутило российскую интернет-общественность.

Многие сожалеют о том, что в стране действует мораторий на смертную казнь.

«Убийца изображает из себя верующего человека, чтобы вызвать жалость – и этот поступок, мне кажется, характеризует ее вовсе не с положительной стороны. Облегчить ее положение можно было бы, расстреляв, но, к сожалению, у нас даже в отношении таких персонажей до сих пор действует навязанный Западом мораторий на смертную казнь. Причем, стало бы легче всем, кто хоть как-то следит за этим процессом и болеет за судьбу России», – написал в своем тг-канале депутат Госдумы РФ Алексей Журавлев.

Его поддержал политолог Игорь Скурлатов:

«Жаль, что смертная казнь отменена. Сам бы вызвался расстрелять гадину».

Военный эксперт Владислав Шурыгин прогнозирует:

«Вот ни минуты не сомневался, что эта мразь за время следствия оклемается, пооботрется, оборзеет и попрёт буром. Ведь бояться ей, в сущности, нечего. «Вышки» нет, а любой срок в нашей стране можно при хороших адвокатах и деньгах «располовинить». И, можно не сомневаться, что через пару лет в либеральной тусовочке появится целый «движ» «за свободу Треповой», где будут камлать на её юности, невинности, невиновности и милосердии. И, ведь, добьются своего! Сначала скостят срок, а потом, глядишь, и вообще вытащат из тюрьмы».

Политолог, глава «Клуба регионов» Сергей Старовойтов обратил внимание на то, что приговор Треповой вынесут 25 января – в один день с бывшим министром обороны ДНР Игорем Стрелковым, который обвиняется в экстремизме. Он считает, что это неслучайно.

«В один день система даст сигнал об отношении к представителям двух полярных идеологий. Если Стрелкова осудят одновременно с Треповой – значит, государство шлет сигнал, что любые политические крайности наказуемы. Это будет плохим сигналом для ультрапатриотической части спектра. Если же Трепову приговорят, а Стрелкова выпустят из зала суда – это будет означать, что правый крен признан полезнее левого. Только надо быть осторожнее в призывах», – написал Старовойтов.

В результате теракта, совершенного Треповой, погибло два человека, пострадало – 85 человек. В больницах лежали около полусотни. Среди них несовершеннолетние, а самому старшему – за 70. Сама террористка получила на криптокошелек 132 тысячи рублей.

Теракт сохранился на видео. На нем Трепова упорно отказывается сесть рядом с Татарским после того, как передала ему статуэтку. Почему, если она считала, что там прослушка?