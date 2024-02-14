«Убийца!» – украинский дипломат пугает Трампа «обвалом рейтинга» из-за поражения ВСУ

Поражение Украины на фронте обернется провалом президентской кампании Дональда Трампа.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил экс-представитель Украины в ЕС Андрей Веселовский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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При этом, по мнению дипломата, такая вероятность для Украины сегодня реальна.

«Реальная угроза от России сегодня, вооруженная угроза от России ухудшается с каждым днем, усиливается давление. Это давление может вылиться в прорыв нашей оборонной линии на том или ином отрезке. Для республиканцев и для Трампа было бы, я думаю, самоубийственным добиться серьезных потерь в Украине под этим, так сказать, камуфляжем границы. И, таким образом, поставить себя в положение, когда они стали причиной поражения Украины.

Тогда вся избирательная кампания демократов пройдет под этим лозунгом: «Вы убили Украину». И не только демократов – возмущение Европы будет колоссально. То есть, это все угрожает реальным позициям Соединенных Штатов в мире и в Европе в частности», – пугал Веселовский.