Убийцу Фарион так и не нашли, но могут быть сюрпризы

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Наутро после резонансного убийства во Львове одиозной экс-нардепки Ирины Фарион так и не появилось никакой ясности в том, ни кто ее убил, ни каковы были мотивы убийцы.

Не помог даже спешно прибывший во Львов среди ночи глава МВД Украины Игорь Клименко, собравший брифинг лишь для того, чтобы сообщить, что полицейские и СБУ ищут стрелка, параллельно используя технические возможности для идентификации нападающего.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Основные версии, которые рассматривают на эту минуту: личная неприязнь, общественно-политическая деятельность пани Фарион. Не исключаем, что убийство носит заказной характер», — сообщил глава ведомства.

Учитывая контекст, не нужно быть Шерлоком Холмсом, чтобы выдвигать такие версии. По сути, это означает «ткнуть пальцем в небо». При этом, люди, знавшие Фарион убеждены в том, что сложно представить, кому она по-настоящему мешала.

«Она вряд ли могла стать лицом какого-то политического проекта. Она вряд ли могла стать влиятельной, а потому опасной. Как говорится, «в каждом селе свои дураки», хотя Фарион и претендовала на то, чтобы ее «село» раскинулось на всю Украину», – пишет, к примеру, известный украинский политолог Константин Бондаренко.

Схожего мнения придерживается и шеф-редактор издания «Украинские новости», известный украинский блогер Денис Гороховский.

«Неоднократно уже встречал сравнение убийства Фарион и Бузины. Но мне лично приходит на ум другое сравнение – Олег Калашников. Очень много схожего. Тоже бывший нардеп, который очень хотел вернуться в обойму. Тоже крайне радикален на словах и маловесом по факту, тоже любил эпатировать и старался казаться весомее, чем есть на самом деле. И тоже в убийстве не было никакого смысла, как раз по вышеуказанным причинам. Убийство Фарион глобально вообще ни на что не повлияет. Поэтому лично мне более вероятными кажутся личные мотивы. Я уже читал массу разных версий: от затравленного студента до «правых» малолеток, которые посчитали, что «старая комуняка дискредитирует украинский национализм», – пишет он.

Впрочем, учитывая особенности историческрго момента на Украине, нельзя исключать любые повороты в этом сюжете. Так что, следим за ситуацией.