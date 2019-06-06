Убийцы херсонской активистки Гандзюк получили тюремные сроки

06.06.2019, Киев, Семен Дорошенко

Покровский райсуд Днепропетровской области утвердил сделку со следствием обвиняемых в убийстве местной активистки Екатерины Гандзюк и назначил им наказание, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Решение суда зачитали на заседании 6 июня.

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Координатора нападения на Гандзюк, бывшего участника “АТО” Сергея Торбина и непосредственно напавшего на активистку Никиту Грабчука осудили на 6 лет тюрьмы.

Владимир Васянович и Вячеслав Вишневский получили приговор — 4 года заключения, Виктор Горбунов — 3 года.

Обвиняемые ранее признали свою вину, а прокуратура изменила им подозрение с убийства на умышленное нанесение тяжелых телесных повреждений.

По данным обвинения, Сергей Торбин по заказу лиц, имена которых не назывались, склонил других обвиняемых — Никиту Грабчука, Владимира Васяновича, Вячеслава Вишневского и Виктора Горбунова к участию в покушении.

Напомним, что 1 июля 2018 года в Херсоне у подъезда мужчина вылил на Екатерину Гандзюк кислоту. Она попала в реанимационное отделение с сильными ожогами, а через 2 месяца умерла в больнице после многочисленных операций.

В конце правления Петра Порошенко к “делу Гандзюк” пытались “подшить” высокопоставленных представителей “Батькившины” в Херсоне. В частности, суд несколько раз принимал решение об аресте главы Херсонского облсовета Владислава Мангера, которого генпрокуратура называла “главным обвиняемым” по этому делу. Однако обвинения против Мангера развалились в суде.