Убийцы-майданщики уже не стесняются рассказывать о своих преступлениях

05.05.2020, Киев, Игорь Петров

Те, кто совершал преступления на Майдане в 2014 году чувствует себя настолько безнаказанными, что открыто говорят о том, как стреляли в милиционеров.

Об этом эфире программы «Принцип Гольдарба» на телеканале KPT заявил экономист Максим Гольдарб, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я читал сегодня интервью Парасюка, это тот бывший народный депутат Украины, прости господи, он рассказывал о том как, они стреляли по милиционерам, как ружья передавали из рук в руки, и самодовольно говорит: «А теперь же нельзя установить кто стрелял, пальцев нет, отпечатков пальцев».

Я думаю, что точно так же спокойно себя чувствуют многие преступники и провокаторы, которые тогда распалили Майдан и организаторы этих провокаторов. Посмотрите на довольные рожи Парубия, например, или Пашинского. У них все хорошо, у них все прекрасно, они за пять лет постмайданных так наработали на стране, что чувствует себя замечательно.

Так вот, я насчет правосудия. Я думаю, что в этом случае правосудие будет иное. Оно не будет сейчас, мы это понимаем. Тогда, когда президент Зеленский вкупе с Порошенко голосуют за продажу земли, вряд ли можно ожидать сейчас от Зеленского там расследования уголовных дел в отношении ситуативного соратника, они сейчас стали соратниками. Но придет время, я уверен, что все те, кто творил эти чудовищные преступления, предстанут. Здесь будет правосудие, у меня в этом нет сомнений», – сказал Гольдарб.