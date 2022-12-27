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В российском Херсоне в интересах киевского режима действовала сеть проукраинского подполья из местных жителей.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет газета «Нью-Йорк таймс»

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«Деятельность украинского подполья в Херсоне похожа на шпионский фильм. К партизанскому движению присоединились студенты, механики, старушки и даже состоятельная пара, которая чинила свою яхту и оказалась в городской ловушке на большую часть года. Люди снимали секретные видео российских войск и отправляли их украинским силам вместе с координатами на карте. Некоторые даже создавали небольшие штурмовые группы, которые ночью убивали русских солдат, наводя на них страх и паранойю. Все данные передавали украинским спецслужбам в режиме реального времени через специальные чат-боты в мессенджерах», – пишет газета.

Кроме того, шпионы, среди которых была пара пенсионеров по фамилии Ермоленко, занимались перемещением оружия.

«Оружие тогда передавалось от гражданского к гражданскому. Впоследствии его передавали украинским спецслужбам под прикрытием, тихонько просочившимся назад в Херсон, или бойцам подпольной территориальной обороны», – уточняет издание.

Эта публикация привлекла внимание российского радиоведущего Сергея Мардана, возмутившегося тем, что герои публикации, не скрывая своих фамилий, рассказали, как «они убивали русских солдат».

«Если Россия намерена вернуться в Херсон (а в этом не может быть никаких сомнений) российские спецслужбы должны всех этих «партизан» либо вывести в Симферополь, судить и отправить в «Черный дельфин» на пожизненное, либо – уничтожить», – считает автор.

По его словам, Херсон стал образцом как «не надо было делать».

«Сначала украинская желто-синяя тряпка полтора месяца болталась над зданием обладминистрации. Толпы политических хохлов несколько месяцев митинговали на площади. Украинский «мэр» свободно ходил на работу и ежедневно делал заявления, хотя должен был сидеть в одиночной камере и разговаривать исключительно со следователем. Вместо того, что проводить в городе фильтрации, зачистки и аресты всех нелояльных, новые местные власти начали с установки рекламных щитов. Объяснить это невозможно ничем. На выбор есть всего два варианта и оба плохие – глупость или предательство.», – считает радиоведущий.

Он призывает сделать правильные выводы.

«Работа с населением – это не только и не сколько социальные выплаты и плакаты. Прежде всего, это – демонстрация силы. Государство – это монополия на насилие. И там, где это насилие необходимо применять, его нужно применять без колебаний. Херсон – это территория Российской Федерации. «Партизаны», о которых написали американские журналисты (за что им большое спасибо) террористы. Такие же, как Басаев или Гелаев. И поступать с ними нужно так же. Для этого ГРУ и существует», – резюмировал Мардан.