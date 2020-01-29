Убийцы сербов Солана и Сорос обрушились на Православие в Черногории

29.01.2020, Москва, Елена Острякова

Сербская Православная Церковь(СПЦ) имеет большое влияние в Черногории и Косово и Метохии.

Об этом говорится в докладе Европейского совета по иностранным делам под названием «Сила перспективы – почему членство в ЕС все еще имеет значение на Западных Балканах?», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Авторы доклада утверждают, что СПЦ придерживается «националистических взглядов», отрицает «сербские военные преступления», права ЛГБТ и гендерное равенство, называет НАТО Четвертым рейхом, имеет прочные связи с Россией и враждебно относится к Западу.

Они даже пришли к выводу, что Острожский монастырь (духовный центр в Черногории) был одним из мест, где в 2016 году готовился «государственный переворот» в Черногории.

«СПЦ не зарегистрирована в Черногории, она не платит налоги, и власти не знают, сколько священников в ней служит. Закон о свободе вероисповедания не изгонит СПЦ из Черногории, но, изъяв святыни, правительство уменьшит влияние СПЦ и осуществит необходимый контроль», – цитирует доклад Srbija Danas.

Авторы предлагают Евросоюзу поддержать Подгорицу.

К слову, членами Европейского совета по иностранным делам являются Хавьер Солана, Бернард Кушнер, Марти Ахтисаари, Карл Бильдт и Джордж Сорос, то есть люди поддержавшие бомбардировки Сербии НАТО в 1999 году, а также выступали с антисербских позиций.