Убийства, изнасилования, разбои, грабежи: Секретные документы по Донбассу

17.08.2019, Москва, Владимир Гладков

Официальная украинская пропаганда утверждает, будто жители захваченных населенных пунктов республик Донбасса встречают украинскую армию хлебом-солью, однако засекреченные документы Минобороны свидетельствуют об обратном.

Об этом на своей странице в «Facebook» сообщил экс-депутат Верховной Рады Алексей Журавко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Власти Украины рассказывают по всем своим телеящикам, средствам массовой информации, что «мы есть не оккупанты, а освободители. И нас Донбасс встречает, чуть ли не с цветами, с радостью, с хлебом, с солью».

Сегодня мне попали в руки очень интересные документы. Отчет о правонарушениях ВСУ в отношении гражданского населения в Донецкой и Луганской областях в 2014 и 2015 годах. В отчете сообщается о росте количества преступлений против гражданского мирного населения», – пишет политик.

Он привёл несколько примеров резонансных преступлений ВСУ:

«05.11.2014 военнослужащий 79 оаэмбр по контракту солдат Паламарчук С.В., находясь в состоянии алкогольного опьянения, незаконно проник в частный дом и во время изнасилования девушки убил защищавшего её отца. 05.11.2014 по данному факту сотрудниками МВД внесено уголовное правонарушение, предусмотренное ст. 115 УК Украины «Умышленное убийство»;

16.03.2015, в г. Константиновка Донецкой области, военнослужащий, призван по мобилизации 8 оаэмбр ВМДВ сержант Карпинец Р.С., управляя транспортным средством МТ-ЛБ в состоянии алкогольного опьянения совершил наезд на двух пешеходов, которые находились на тротуаре. В результате наезда одна из них, гражданка Воронова П. Г., 2008 г.р., погибла на месте происшествия, вторая гражданка Прудовая В. А., 1976 г.р., получила травмы различной степени тяжести. В результате имела место акция протеста местных жителей, подстрекаемая жителями с антиукраинскими настроениями;

14.06.2015 военнослужащие 30 отдельной механизированной бригады ОК «Север», призваны по мобилизации старший солдат Костин Ю. и солдат Бабий А.И., самовольно покинули расположение подразделения в районе выполнения задачи по назначению (АТО) и, находясь в состоянии алкогольного опьянения, проникли в частный дом, где убили двух женщин (1938 и 1970 г.р.). По данному факту 15.06.2015 сотрудниками МВД внесено уголовное правонарушение, предусмотренное ст. 115 УК Украины «Умышленное убийство»;

20.08.2015 военнослужащие 53 отдельной механизированной бригады ОК «Восток», призваны по мобилизации младший сержант Резников Д.А ., солдат Дячук С.А. и военнослужащий военной службы по контракту старший солдат Соловей М.В., в с. Новгородское Донецкой области, направляющиеся ка такси до места дислокации воинской части, вступили в спор с водителем, в ходе которого солдат Дячук С.А. убил водителя из штатного оружия (автомата АКС-74). С целью скрыть совершенное правонарушение, спрятали тело в лесополосе, а автомобиль оставили в поле на расстоянии около 4 км от автомобильной дороги, после чего вернулись в расположение своего подразделения. 22.08.2015 по данному факту сотрудниками МВД внесено уголовное правонарушение, предусмотренное ст. 115 УК Украины «Умышленное убийство».

«Также я перевел на русский язык статистические данные о преступлениях так называемых воинов света. Они есть самые настоящие мародеры, убийцы, грабители, разбойники, насильники, хулиганы. Эти факты и сегодня скрываются от граждан Украины. СМИ их «не замечают». Но правду не скроешь. Как говорится, «То, что написано пером, не вырубишь топором». Хочу сказать, военные преступления сроков давности не имеют. Эти факты и эти документы были направлены министру обороны Степану Полтораку, который для меня является военным преступником, убийцей собственного народа», – добавил Журавко.

Он подчеркнул, что намерен и дальше публиковать в социальных сетях информацию о преступлениях ВСУ.

«Эти документы будут являться свидетельством страшных преступлений в процессе военного трибунала над этими преступниками. И главными преступниками являются Турчинов, Порошенко и их другие пособники этого фашистского режима, который был установлен в 2014 году в ходе государственного переворота.

Мне жаль, что украинцы продолжают не замечать, кто ими управлял, и сегодня продолжает управлять. Читайте! Распространяйте Правду! Нам она сегодня необходима. Только так можно в Украине установить мир», – призвал Алексей Журавко.

Ниже приводим текст служебной документации, переведенной экс-депутатом на русский язык:

«Министру обороны Украины

генералу армии Украины ГЮЛТОРАКУ С.Т.

Уважаемый Степан Тимофеевич!

Во исполнение Вашего поручения, в Главном управлении Военной службы правопорядка Вооруженных Сил Украины (далее – ГУ ВСП) проведен анализ совершенных с начала проведения АТО (с 14.04.2014) правонарушений в отношении гражданского населения.

По имеющейся в ГУ ВСП информации всего учтено 7422 правонарушения (743 события и 6679 преступлений), из них 405 (28 событий и 377 преступлений) правонарушений (5,5%), совершено в отношении местного населения, из них в: СВ – 302, ПС – 36, ВМС – 6, Тыл – 5, Вооружение – С, ГУЗ – 2, ВМДВ – 24, МОУ – 13 ЧБП И * Ш – 14.

Из общего их количества 147 правонарушений (36,3%) совершено в зоне АТО, 258 (63,7%) – на остальной территории Украины.

В структуре правонарушений, совершенных в отношении местного населения в районе проведения АТО преобладают:

умышленное убийство – 20 (13,6%);

незаконное лишение свободы или похищение человека – 19 (52,9%); незаконное завладение транспортным средством 19 (12,9%); нарушения правил безопасности дорожного движения, вождения или эксплуатации транспортных средств – 16 (10,9%); хулиганство -14 (9,5%);

нарушение правил или незаконное обращения с оружием и боеприпасами – 13 (8,8%);

умышленное телесное повреждение – 8 (5,4%);

кража – 4 (2,7%);

грабеж – 3 (2%);

угроза убийством – 3 (2%).

Структура правонарушений, совершенных в отношении местного населения вне района проведения АТО представлена следующим образом:

нарушение правил безопасности дорожного движения, вождения или эксплуатации транспортных средств »- 54 (20,9%); незаконное завладение транспортным средством – 28 ((0,9%); хулиганство – 26 (10,1%), умышленное телесное повреждение – 24 (9,3%); умышленное убийство 14 (5,4%);

незаконное лишение свободы или похищение человека 11 (4,3%); нарушение правил или незаконное обращение с оружием и боеприпасами – 10 (3,9%); кража – 9 (3,5%); изнасилования – 6 (2.3%); грабеж-5 (1,9%).

Вследствие правонарушений с участием военнослужащих и работников Вооруженных Сил Украины всего погибло 60 гражданских лиц (2014 – 23, 2015-37)».

Временно исполняющий обязанности начальника

Военной службы правопорядка в Вооруженных

Силах Украины – начальник Главного управления

Военной службы правопорядка Вооруженных Сил Украины

генерал-майор И.Л.Криштун».