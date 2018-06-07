07.06.2018, Донецк, Александр Гусар

903 просмотров

Убийства, мародёрство, контрабанда, – разведка ДНР о «подвигах» ВСУ

В командовании ВСУ в основном находятся люди с сомнительными моральными устоями и криминальным прошлым.

Об этом сегодня в ходе брифинга заявил начальник пресс-службы МО ДНР Даниил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

«Не лишним будет напомнить и про 92-ю бригаду, обстреливающую ДФС, точнее про ее командование, чтобы понять, что за нелюди осуществляют геноцид населения Донбасса.

Данное вооруженное формирование недавно прибыло по замене под Авдеевку. Однако это далеко не первое участие боевиков 92-й бригады в агрессии на Донбассе. По большей части, в числе их «побед» только «крышевание» контрабанды и «отжим» имущества у предпринимателей.

Предыдущий командир этой бригады военный преступник Виктор Николюк, кроме убийств мирных жителей еще прославился ликвидацией в 2015 году украинской мобильной антикоррупционной группы, состоявшей из сотрудников фискальной службы и волонтеров, которые пытались бороться с потоками контрабанды на оккупированной Киевом территории. Однако Николюк не дал им возможности перекрыть свои преступные доходы, спланировав убийство и организовав на них засаду. Уголовное дело, как водится в нынешней Украине, замяли, и комбриг вышел сухим из воды», – заявил представитель ДНР.

Безсонов отметил, что сменивший Николюка на должности командира 92-й бригады Владимир Кокорев очень быстро освоился на новом месте и продолжил путь своего предшественника.

«Всеобщую известность Кокорев приобрел в декабре прошлого года, когда пытался собственными руками во время пьянки в бане убить своего заместителя, который не поздравил его с днем ВСУ. На самом деле, это был лишь предлог. Новый комбриг Кокорев просто посчитал своего заместителя лишним «ртом» в налаженной системе получения незаконной прибыли и поэтому попытался от него избавиться, замкнув все финансовые потоки на себя. Из-за поднявшегося шума в украинских СМИ по данному факту, Кокорева даже попытались привлечь к уголовной ответственности за попытку убийства. Однако, как и в свое время Николюк, его достойный заменитель Кокорев, также вышел «сухим из воды».

Убийство тех, кто находится с ними «по одну сторону баррикад», для них привычное дело, что уже говорить о мирных гражданах Республики, которых украинские боевики не считают за людей. И это элита армии – офицерский корпус Украины!» – подчеркнул Даниил Безсонов.

По его мнению, сегодня ВСУ – обыкновенная криминальная структура образца 90-х, где на самом верху находится «пахан» Наев.

«Отмечу, что преступника Кокорева усиленно покрывает и оберегает еще один военный преступник, командующий оккупационными силами генерал Наев. Бережет его как курицу, несущую ему золотые яйца, осуществляя регулярные денежные подношения, полученные в результате ведения успешного криминального бизнеса. Как мы видим, вооруженные формирования, называемые ВСУ, прочно слились с криминалитетом, порой даже вытесняя и занимая его место», – сказал в заключение Даниил Безсонов.