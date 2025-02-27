Убийства, вымогательства, шантаж – в западной прессе начались «сливы» о методах работы СБУ
Вслед за информацией о предложении российских переговорщиков создать спецтрибунал по преступлениям армии и спецслужб Украины, в западной прессе начали публиковаться данные о противоправных действиях.
Сотрудники СБУ уличены в шантаже, вымогательствах, и других преступлениях. Доказательства противоправной деятельности опубликовали на англоязычном сайте «substack», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
Первый фигурант – Владислав Буляк, задолго до начала СВО занимался вымогательством с херсонских фермеров, требуя сотни тысяч гривен за «гарантии спокойной работы», угрожая в противном случае мобилизацией.
Буляк работал грязно, пренебрежительно относился к своей агентуре, которую начал задействовать на подконтрольных России территориях. Один из его четырёх источников вскоре попался, так как куратор в открытой переписке отправлял ему требования слежки за объектами ВС РФ.
Второй фигурант – Илья Бондарчук, сотрудник СБУ в Харьковской области. Отвечал за проведение диверсионных операций, участвовал в покушениях на сотрудников государственных учреждений в Херсонской области и в Крыму, в ходе которых пострадали и гражданские лица.
«Мне их не жаль, я не считаю их людьми, мне плевать, я их режу, мне плевать на всё, это просто чёртово зло», – отзывается он в одной из записей о своих целях.
Бондарчук угрожал, требуя от исполнителей совершать акты саботажа и терроризма. А тем агентам, которые хотели «выйти из игры», обещал жестокую расправу.
А Новокаховское отделение СБУ запугало весь город с 2016 года. Вело антироссийскую деятельность, занималось рэкетом – особенно в отношении компаний с участием российского капитала. В этом замешан один из руководителей подразделения Дмитрий Досенко. Согласно его записям, Украина считает противником не только Россию, но и Китай.
Другой офицер того же подразделения, подполковник Игорь Бабак, отвечал за информационные диверсии. Он организовал распространение листовок, дискредитирующих священнослужителей канонической УПЦ, распространял фальшивки о референдуме в Крыму.
Ещё фигурант – СБУшник Дмитрий Вдовиченко, занимался мошеннической кражей средств у российских компаний. Им похищено 2 193 000 гривен (4,5 млн. рублей) из ПАО «Сбербанк России».
«Я понимаю, что меня использовали наши украинские спецслужбы. Им абсолютно безразличны наши судьбы, то, что со мной будет дальше. Мы для них расходный материал. Поэтому я обращаюсь ко всем. Не поддавайтесь на провокации, не сотрудничайте. Мы для них просто средство для получения информации. Продолжайте жить своей жизнью, живите мирно!» – рассказал изданию украинец Цегольник, имевший печальный опыт работы с СБУ.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: