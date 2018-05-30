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Убийство Бабченко связали с развалом дела Скрипалей
Украинское правительство не имеет морального права выступать с обвинениями по вопросу убийства в Киеве беглого российского журналиста Аркадия Бабаченко. Об этом сегодня в Совете Федерации РФ заявил сенатор Алексей Пушков.
«Уже выступили с обвинениями в адрес России председатель правительства, министр иностранных дел Украины. С обвинениями выступает правительство, которое так и не назвало убийц Олеся Бузины, Павла Шеремета, автором массового убийства в Одессе. Поэтому цена этих обвинений ничтожна», – сказал Пушков.
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Вместе с тем он полагает, что убийство Бабченко даст старт новой антироссийской кампании.
«Но эта тема уже подхвачена в ведущих западных СМИ. Они пишут о том, что убит критик Кремля в связи с его оппозиционными взглядами. Все это выглядит как новая кровавая провокация», – сказал Пушков.
Он поставил убийство Бабченко в один ряд с делом Скрипалей и другими обвинениями в адрес России.
«Как только намечаются позитивные тенденции, как на форуме в Санкт-Петербурге, следует контрудар. Дело Скрипалей провалилось, выдвигаются обвинения в причастности России к гибели малазийского «боинга». Но поскольку это старая история и неизвестно, удастся ли ее гальванизировать, организуется новая провокация с совершенно очевидными целями», – полагает Пушков.
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