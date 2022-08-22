Убийство дочери Дугина: Беглый либерал Пономарёв взял на себя гнусную роль

Новости Украины

За убийством дочери политолога Александра Дугина стоят боевики некой «Национальной республиканской армии».

Об этом в эфире интернет-канала «Утро февраля» заявил бежавший на Украину экс-депутат Госдумы Илья Пономарев – единственный, кто голосовал в парламенте против воссоединения Крыма с Россией в 2014 году, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нам пришло сообщение, уже с манифестом, было сказано: «Следите за новостями». Намекнули, где именно следить и про что именно пойдет речь. Мы следили, и действительно, где-то в 10-ть часов нам пришло сообщение о том, что это произошло, и, судя по всему, это было буквально несколько минут спустя после того, как произошла акция в Одинцовском районе, рядом с Галицино, Большие Вяземы – недалеко от того места, где родился Алексей Навальный. Сначала пришло сообщение, что погиб Дугин с дочерью, а потом стало понятно, что сам Дугин не погиб, что люди, которые осуществляли эту акцию, они видели, что в машине два человека – до сих пор, почему-то, российские власти не признают потерю еще второго человека, который был вместе с Дарьей. Они (убийцы, – авт.) нам говорили изначально, что это будут Дарья и Александр Дугины. Они нам говорили, что это будут два человека. В этом и была задумка, потому что Дугин был «мозг», а Дарья была «руки». Большое количество злости в отношении этой Дарьи Дугиной было потому, что она была в этой «Азовстали», и ее многие считают ответственной за Еленовку, и это элемент мести, а Дугин, понятно, идеолог фашизма, человек, который ввел термин «Новороссия» в российский политический лексикон», – заявил Пономарев.

Эксперты не верят, что за терактом стоят некие российские оппозиционные силы, а считают, что его организацией занимались западные спецслужбы.

«Классическая история, отвлечение на негодную цель. Пономарев мелкий бес, бывший депутат Госдумы и прокламатор леворадикального популизма от «Справедливой России». Сегодня на британском подряде. В общем чмо… Простите. Не верю», – отмечает на своей странице политолог Алексей Мартынов.

Аналогичного мнения придерживается его коллега Сергей Марков:

«Конечно, такой армии не существует. Это вброс спецслужб Украины, которым вынужден подчиняться Пономарев. Цель вброса – пустить следствие по ложному следу».

Глава Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер объясняет:

«Никогда не думала, что Илья Пономарев так откровенно засветится в роли агента западных спецслужб. Совершенно очевидно, что его фантазия относительно неких партизан, устроивших теракт в Подмосковье, – это попытка отмазать настоящих террористов и организаторов убийства. Мне пишут, что СБУ не способна организовать такие акции. Но какая СБУ? СБУ – наследница предателя Марчука или Горбулина – не способна… А вот та, что стала подразделением ЦРУ, та, что полностью интегрирована с MI – 6, вполне способна. Западные спецслужбы используют украинские руки, придумывают и организовывают направление ударов и темы для провокаций, и это только начинается. А Илья Пономарев просто стремится перевести стрелки. Теракт – это очень серьезно, и всегда вызывает осуждение в любых официальных и общественных кругах. Пономареву дано задание замести следы настоящих преступников. Какие, к черту, партизаны, если торчат уши хорошо подготовленных и обученных специалистов? Кого может обмануть эта лапша на уши от Пономарева? Только западных обывателей?» – пишет в своем блоге Шеслер.

Политик Сергей Григоров в своем блоге призывает признать Украину террористическим государством, а Илью Пономарева – террористом:

«Являясь гражданином Украины, военнослужащим ВСУ, возглавляя структуру, которая в том числе и публично занимается организационной, политической и информационной подготовкой терактов, бывший депутат Госдумы Илья Пономарёв сделал достаточно для того, чтобы быть признанным одним из руководителей террористической организации. Конечно, нам бы хотелось увидеть Пономарёва в клетке на Болотной площади на всеобщее обозрение русского народа, но вряд ли у нас есть возможности достать Илью Пономарёва живым. Это значит, что он как террорист должен быть уничтожен любым способом. Да, обратил бы внимание, что все участники эфиров украинского канала «Утро февраля» должны быть признаны пособниками терроризма, на всех заведены уголовные дела. Но всё равно это малый шаг до того, как всё украинское государство будет признано террористическим, что тоже необходимо сделать. Признание Ильи Пономарёва – это признание в том, что за терактом, в котором погибла Дарья Дугина, стоит Украина».

Глава Россотрудничества Евгений Примаков предложил в своем блоге организовать креативный конкурс по розыску Пономарева:

«Уверен, что сейчас особенно важно, чтобы вот эти знали: расплата будет так или иначе, но будет обязательно. Но – смотрите, вот руки! – исключительно в рамках легального поля. Например: мы не можем объявлять «баунти» за голову условного Пономарёва. Этим будут заниматься правоохранительные органы. Но кто запретит, например, оплату журналистского труда – что-то вроде творческого конкурса. Такой гражданский конкурс. Например: конкурс на лучшее видео или фото Пономарёва (почему бы и нет?), ползающего на сломанных ногах и извиняющегося, сплёвывая зубы. Никаких увечий, мы ни в коем случае не хотим ничего такого. Оплата исключительно за творческую работу — фото, видео. А уж как вы его получите — тут только ваша креативность истинный критерий. В ситуации с Пономарёвым я бы настаивал ещё и на геотеге где-нибудь в России, возможно – на территории, контролируемой российской армией или ЛДНР. Просто идея, даже не призыв никакой. Можно было бы сделать такой общественный фонд на вознаграждение творческих произведений. Украинцы и рос «оппозиционеры», вы всегда кичились тем, что вы люди креативные. Ну так вот, в это можно и вдвоём».