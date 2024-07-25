Убийство Фарион: СБУ неуклюже заметает следы

Михаил Рябов.  
25.07.2024 09:58
  (Мск) , Москва
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Дзен, Политические убийства, Украина


Накануне вечером в Сети появилось заявление от лица малоизвестной нацистской группировки «National-Socialism/White Power», взявшей на себя ответственность за убийство во Львове русофобки Ирины Фарион.

Обнародована видеозапись якобы момента убийства, сделанная с нательной видеокамеры киллера. Правда, на ролике ничего не разобрать, кроме вскрика женщины – очевидно, это заверещала Фарион, увидев в последнее мгновение направленное на нее дуло пистолета.

Накануне вечером в Сети появилось заявление от лица малоизвестной нацистской группировки «National-Socialism/White Power», взявшей...

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«Выглядит это как фальсификации. Наиболее вероятно, что Фарион была ликвидирована не экзотическими расистами, а самыми главными сегодня фашистами на Украине  – азовцами, которых Фарион много раз грубо и грязно оскорбляла за недостаточное знание украинского языка.

Вторая версия: Фарион убили по приказу властей. Она стала ссориться и с властями, мешала им. А власти на Украине потеряли уже голову от безнаказанности за почти любые преступления. Вот просто так могли её ликвидировать.

А экзотические борцы на чистоту белой расы, – это видимо фейк. Наиболее вероятно, что этот фейк состряпан СБУ», – считает политолог Сергей Марков.

Покинувший Киев журналист Максим Равреба уверен: Фарион была убита СБУ – причем, по иронии, по одной схеме со своим антагонистом – писателем Олесем Бузиной.

«История обожает чёрный юмор. Ирина Фарион была ликвидирована точно так же, как за девять лет до неё был ликвидирован Олесь Бузина», – настаивает журналист.

Равреба поясняет: причиной убийства действительно были нападки Фарион на русскоязычных из «Азова».

«Орлица кинула вызов системе во время войны. За подобное в 2014 Сашка Білого решили без суда и следствия. А она не в пример ему сорвалась с цепи чисто по-женски – бессмысленно и беспощадно. Есть подозреваемые: заказчик и исполнитель с четким мотивом – публичное поношение русскоязычных солдат ВСУ. Не то чтобы это как-то расходилось с русофобской сущностью режима. Но русские на данном этапе нужны, как пушечное мясо. Их опасно демотивировать», – написал Равреба.

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