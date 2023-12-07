Убийство Кивы осудили руководители обеих палат российского парламента

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Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин считает, что теракты украинских спецслужб на территории России будут продолжаться, но не останутся безнаказанными.

Так он прокомментировал убийство в Подмосковье бывшего депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Убийство бывшего депутата Верховной рады, убийство мирных граждан, политологов — всё это дело рук киевского преступного режима. Пока США будут ему помогать, это будет продолжаться. Зеленский — террорист, всё это идет с его согласия, одобряется на уровне ВСУ. Но они должны понимать, что без ответа это не останется. Неслучайно сегодня несколько европейских стран высказались о невозможности дальше поддерживать киевский режим. Эти страны поближе и знают, что из себя представляет киевская власть», — сказал Володин.

Осудила убийство Кивы и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Просто беспредельщики полные. Причем – открыто, цинично в этом признаются с улыбками на лицах», – сказала Матвиенко.

Она дала протокольное поручение профильным комитетам разработать предложение по реагированию на резонансное событие.

Вице-спикер Совфеда Константин Косачев отметил, что реакция должна быть системная, поскольку российские политики, журналисты и деятели культуры регулярно получают угрозы с Украины.

«Речь идет о политическом убийстве, о террористическом акте. Более того, это вне всякого сомнения акт государственного терроризма, за которым стоят украинские власти. Это, к сожалению, очередное преступление украинских властей. Мы все помним, как был организован Майдан, как сжигали людей в Доме профсоюзов Одессе. Мы помним годы уничтожения киевскими властями мирного населения на юго-востоке Украины, убийства политических деятелей. После начала СВО киевские власти перенесли свою террористическую деятельность уже и на территорию РФ. То, что украинский режим преступен, не вызывает сомнений. Но что удивительно: все эти годы ни одно из террористических деяний киевского режима не вызвало хоть малейшего осуждения со стороны тех международных структур, которые призваны защищать людей, оказавшихся под прицелом террористических структур», – заключил Косачев.