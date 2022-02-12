Убийство на дороге. Цирк от Ярославского и лондонский концерт

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Новости Украины

На Украине – новый скандал вокруг трагического ДТП, которое связывают с именем харьковского олигарха Александра Ярославского. В деле много мутного. Но есть ясность в одном: установлена личность жертвы аварии — 36-летнего жителя Чугуевского района Харьковской области. И ясно, что машина из кортежа Ярославского переехала погибшего, а сам миллиардер спешно покинул Украину.

ЧП произошло поздним вечером 9 февраля в районе 534 км автодороги «Киев-Харьков-Довжанский». Там кортеж автомобилей совершил наезд на пешехода. Мужчина скончался. На месте ДТП водители автомобилей, ехавших следом за кортежем, нашли номерной знак машины Mersedes-Benz G63, который принадлежит Александру Ярославскому.

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Более того, «Украинская правда», ссылаясь на источники в правоохранительных органах, сообщила, что мужчину переехали дважды. То, как участники трагедии поспешили скрыться с места ДТП, не заморачиваясь судьбой жертвы, кое-что говорит о характере преступления. И многое говорит о моральном облике тех персонажей, которых в последние десятилетия рядили в местную элиту…

Остановимся подробнее на перечне мутных моментов этой истории. Градус резонанса подскочил после версий, озвученных журналистом «Украинской правды» Михаилом Ткачом. Якобы его источник утверждает, что Ярославский был на месте происшествия. А тот водитель, который на следующий день явился в полицию и заявил, что сбил насмерть пешехода, находился в момент ДТП в другом месте. И якобы тот же источник сообщил Ткачу, что общался с Ярославским по телефону за несколько часов до ДТП, и что тот был пьян…

Сюжет вырисовывается довольно распространенный, по шаблонам других резонансных ДТП последнего времени. Важный человек становится виновником аварии, а менее важному, из числа его подчиненных, предлагается взять вину на себя. Но с автором «УП» приключилось инсайдерское недержание. А перебор со скандальными подробностями ставит под сомнение и всю версию. Даже если в целом она верна, неправдивая деталь играет в минус, на ее разрушение.

Именно на такую деталь указал в своем Телеграмм-канале экс-мэр Михаил Добкин, у которого с Ярославским совсем негладкие отношения:

«Но правда важнее! Когда я читаю на «УП», что Ярославский за рулём был в состоянии алкогольного опьянения, промолчать не могу. Ярославский не пьёт!!! Не пьёт от слова совсем! На моей памяти не пьёт алкоголь уже лет 15! Был он за рулём в тот злополучный вечер или не был, установят эксперты. Но врать харьковчанам, что он был пьян — подло и нечестно! Я не знаю, кто информирует Михаила Ткача, но формировать общественное мнение на лжи — плохо и неправильно!».

Однако странные моменты этим не исчерпываются. Одно дело: где соврал журналист «Украинской правды» (а им соврать — как дурному с горы бежать), а другое дело — где кривит душой Ярославский. Источник «УП» утверждает, что бизнесмен был на месте ДТП. Сам же Ярославский, 10 февраля отвечая на вопрос журналистов харьковского «Объектива», заявил: «Я спал дома и утром только узнал об этом».

И далее олигарх отвечал журналистам в хамовато-рагулиной манере. Дескать, не слежу за своими номерами. Где был кортеж, когда спал Ярославский? «Спросите у кортежа», — говорит. После таких ответов не так уж важно, употребляет ли Ярославский алкоголь.

Какой должна быть реакция хозяина бизнес-империи, когда он узнаёт об участии машины из своего кортежа в смертельном ДТП? Всех на ковёр: выспросить и высушить! Провести брифинг, дать полные разъяснения, что произошло, предъявить виновного. Даже если на роль виновного назначают терпилу.

Логика диктует такую последовательность.

А Ярославский идет таким путем, будто у него соображение недоросля Коли Харьковского — виновника другого недавнего ДТП. Ну или всё проще: у олигарха есть хамская уверенность в своей безнаказанности, и можно включить дурака. «Повоняют и перестанут» (с).

Днем 10 февраля Ярославский улетает за границу. Что же такое неотложное ждало его в Лондоне?

Пресс-служба компании DCH разъясняет культурную программу хозяина:

«Поездка имеет плановый характер и осуществляется, чтобы провести время с семьей, поскольку у детей начинаются каникулы. 11 февраля в 11:00 по времени Лондона сын Владимир выступает на концерте, билеты на который для Александра Ярославского и его супруги были забронированы еще 18 января. Далее, с 12 по 19 февраля запланирован семейный лыжный отдых во время школьных каникул. Отель для этих целей был оплачен 28 января».

Ну подождёт ваш задавленный гражданин. Отель оплачен еще в январе. Остальное — «спросите у кортежа».

Михаил Добкин, конечно, развенчал домыслы о том, что Ярославский принимает алкоголь… Но это развенчание только добавляет важные штрихи к портрету олигарха, проявившего себя жлобом и быдлом.

Следующие странные моменты в этой цепочке — реакция правоохранителей. Сначала Ярославский спокойно улетает из Харькова. Потом министр внутренних дел Денис Монастырский увольняет начальника полиции Харьковской области Станислава Перлина.

Министр объясняет это в своем Facebook:

«К ответственности за смерть человека будет привлечен только тот, кто был за рулем! Только что принял решение об увольнении начальника полиции Харьковской области Станислава Перлина. Также будет расследована попытка фальсификации дела по ДТП с кортежем известного бизнесмена Александра Ярославского. Причиной таких моих действий стало то, что сегодня следователи Харьковской полиции подали в прокуратуру Харьковской области подозрение за совершение резонансного ДТП, которое было составлено на пришедшее утром лицо, которое заявило, что именно оно было за рулем авто, на котором было совершено смертельное ДТП. Однако уже сегодня стало известно, что этот человек находился во время ДТП в другом месте».

Генпрокурор Венедиктова комментирует маневр Ярославского: «Незапланированный и поспешный отъезд выглядит очень странно».

Далее уже ГБР открывает уголовное производство в связи с попыткой фальсификации дела ДТП с кортежем харьковского бизнесмена (по факту привлечения заведомо невиновного к уголовной ответственности).

В таком случае, очевидно, что в фальсификации дела ДТП участвовала пресс-служба компании DCH, в четверг днем сообщавшая:

«За рулем автомобиля с номерными знаками, обнаруженными на месте ДТП, находился водитель, который работает в одной из вспомогательных служб DCH. Ночью, направляясь в Харьков для парковки автомобиля, он в условиях ограниченной видимости совершил наезд на препятствие, характер которого в ходе движения не распознал. Утром был обнаружен факт отсутствия номерного знака, а также выяснились прочие обстоятельства дела. Уполномоченные сотрудники уведомили полицию, и водитель сразу прибыл в отделение для допроса. В настоящее время он сотрудничает со следствием и ожидает обнародования меры пресечения».

Речь о водителе Александре Бережном, работающем в гостинице Ярославского и фирме «Харьков +». В четверг Киевский райсуд г. Харькова не избрал ему меру пресечения: заседание было перенесено на пятницу. За ночь диспозиция изменилась. Полиция уже была переориентирована министром Монастырским на непричастность водителя. Ночью проходили обыски в гостинице Ярославского и в его доме. А на 11 февраля в Киевском райсуде планировалось другое подозрение Бережному — «в сокрытии преступления».

Динамика событий и перепады настроений выглядят логично. Но напрашиваются вопросы. А впрямь ли никто из руководства правоохранительных органов не знал об отлёте Ярославского? Не была ли явка водителя в полицию просто отвлекающим манёвром, который нужен был правоохранителям для того, чтоб дать олигарху улететь беспрепятственно?

В пятницу МВД уже сообщило, что планируется допрос Ярославского как возможного участника ДТП. Когда-нибудь.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) и по ч. 3 ст. 135 УК (оставление в опасности).

А допросить Ярославского до его отлёта — не судьба была?

Добавляют подозрений в инсценировочном договорняке еще и судебные перипетии 11 февраля. Новое подозрение водителю Александру Бережному пока не объявлялось. Почему? Адвокат шофера говорит, что его подзащитный в пятницу присутствовал на заседании Киевского райсуда. Но потом якобы пропал «с радаров», потому что у него потерян телефон. Нет телефона — нет подозрения. Железная логика.

Представитель Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко заявляет, что водитель скрывается от следствия, не явившись в суд.

Все эти мутные моменты не отменяют полной ясности: за кого олигарх Ярославский и его челядь держат население своей страны.