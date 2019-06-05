Убийство пьяными полицейскими пятилетнего мальчика – кровавая точка в реформе полиции

05.06.2019, Киев, Игорь Петров

31 мая в Переяслав-Хмельницком случилась трагедия – пьяные патрульные полицейские решили пострелять из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам недалеко от места, где гуляли дети. Одним из выстрелов они попали в ребенка, 5-летнего мальчика по имени Кирилл Тлявов Он попал в местную больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, внутренне-мозговой гематомой и переломом височной кости Вечером 3 июня ребенок умер в киевской больнице.

Двое полицейских, стрелявших из оружия, старший сержант Владимир Петровец и лейтенант Иван Приходько сначала пытались утверждать, что мальчик по неосторожности якобы поскользнулся, и упал на камень, получив травму головы. Позже на полицию, МВД и его главу Арсена Авакова обрушился шквал жесткой критики и волна гнева.

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Расследование факта преступления проводит Государственное бюро расследований, к работе которого есть много вопросов.

«Во-первых, следователи ДБР до сих пор не задались вопросом, почему рентгенологические обследование малыша было проведено спустя шесть часов после поступления его в больницу, хотя, согласно протоколам, такое обследование должно проводится одним из первых. Во-вторых, огромное количество вопросов относительно отказа подозреваемых пройти экспертизы на содержание алкоголя в крови и образцов «смыва рук». По непонятной причине следователи ДБР не обратились с ходатайством о принудительном отборе биологических материалов. По словам главы ДБР, на данный момент сам факт алкогольного опьянения устанавливается путем допроса свидетелей. С точки зрения КПК, это полная ересь. Подобные доказательства без экспертизы разбиваются любым адвокатом», пишет один из инициаторов скандальной реформы полиции народный депутат Мустафа Наейм у себя в Facebook.

«В-третьих, уже установлено, что на месте преступления находилось четыре, а не два человека. На каком основании и почему подозрения были предъявлены только двум лицам, неизвестно.В-четвертых, следователям до сих пор не удалось найти винтовку, из которой был совершен выстрел. На данный момент установлено, что разрешение на оружие было только у одного из участников преступления. И самое главное. Оказалось, помимо основного расследования, ДБР уже зарегистрировало отдельное уголовное производство по подозрению в скрытии преступления (ст. 396 ККУ «Приховування злочину»). Почему вопреки огромному резонансу ДБР не сообщало об этом факте ранее, непонятно», комментирует Найем.

Эксперты, выступавшие на пресс-конференции в Киеве, критично оценили проведение реформы правоохранительных органов и деятельность МВД в целом. По их мнению, убийство ребенка полицейскими – это кровавая точка в карьере Арсена Авакова, главы МВД, и скоро общество будет устраивать в таких случаях самосуд, что, в свою очередь, станет причиной распада Украины как государства.

«Серьезных изменений в деятельности правоохранительной системы не произошло. Мы неоднократно настаивали, что все имитационные действия на самом деле вредили, поскольку маскировали истинное положение дел и не давали возможность самому ведомству критично оценивать положение дел. Мы видим устойчивые проблемы, которые полиция долгое время вообще не замечала, это наркотраффики, которые проложены через территорию Украины, это миграционные поток людей, это транзит оружия, в том числе добытого на территории Украины. Не видеть и не понимать всех этих проблем, а тем более не осознавать их трагических последствий для самого украинского общества, это страшно на самом деле. Я не представляю себе горе родителей этого мальчика», – сказал эксперт по вопросам безопасности Сергей Шабовта.

«Каждый день открываешь новости, и видишь, что происходит преступление с участием полицейских, находящихся в отпуске. Почему-то все находящиеся в отпуске полицейские впадают в состояние глубокого алкогольного шока и дальше уже действуют как сомнамбула. Я хочу, чтобы эта ситуация заставила наше общество задаться вопросом – почему у нас территория МВД и лично господина Авакова остается терра инкогнито – её нельзя трогать, её нельзя критиковать», – говорит эксперт.

«То, что произошло в Переяслав-Хмельницком – это кровавая точка аваковской полицейской реформы. Что сделал Аваков? Подарил нам муляжи американской полиции? Это одна из тех реформ, которые создавали видимость жизни по-новому. Это может стать той точкой, после которой карьера Авакова пойдет по нисходящей. Правоохранительная система в том виде, в котором мы её сегодня имеем, это полный развал, деградация и рано или поздно это приведет к тому, что люди начнут брать правосудие в свои руки. А за такими вещами обычно следует развал государства», – говорит руководитель аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев.

Тем временем сам Арсен Аваков пока что сохраняет невозмутимость и в отставку не спешит.