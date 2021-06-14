Убийство пятерых защитников ЛНР: Что будет дальше

14.06.2021, Луганск, Алексей Селиванов

Новости Украины

О том, как будет развиваться ситуация после убийства пятерых защитников ЛНР украинскими диверсантами, в авторской колонке для «ПолитНавигатора» рассказывает экс-советник министра обороны Украины Алексей Селиванов, в 2014 году покинувший Киев и поныне служащий в Луганске.

11 июня 2021 года украинская диверсионная группа проникла на наблюдательный пункт защитников Донбасса в районе поселка Голубовское и убила пятерых военнослужащих Народной Милиции ЛНР.

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В этом месте расстояние между позициями бойцов ЛНР и украинскими формированиями составляет всего 700 метров. Бодрствовавший ополченец был убит из снайперской винтовки образца НАТО. Четверо остальных, спящих после дежурства, были застрелены в упор.

После убийства украинская группа ушла обратно, не забрав трофеев и не заминировав объект – спешили. Преступление было совершено во время перемирия, бойцы ЛНР – простые местные мужики, никогда не бывшие профессиональными военными – снизили бдительность, не ожидая подлого нападения.

За несколько дней перед убийством украинские войска завершили учения по подготовке диверсионных групп под Мариуполем. На завершении учений присутствовал Владимир Зеленский. То есть, как правильно отметил глава Луганской народной Республики Леонид Пасечник, высшее военное и политическое руководство напрямую отдало приказ о совершении преступления. А для самих диверсантов это был своего рода зачет.

Но главной целью операции украинских диверсантов было спровоцировать ответный огонь от защитников ЛНР. Что усилило бы украинскую позицию накануне встречи президентов России и США и дало бы возможность Байдену официально обвинить Народные республики в срыве перемирия.

Провокация была совершена в зоне ответственности батальона «Призрак», убиты военнослужащие батальона. «Призраки» известны тем, что обычно отвечают огнем в ответ на провокации украинцев. В зоне боевых действий заблаговременно были сосредоточены съемочные группы украинских телеканалов и иностранных информационных агентств. Если бы «призраки» ответили огнем артиллерии – этот ответ растиражировали бы все западные СМИ.

Украинская провокация оказалась безуспешной. Хотя ценой подлой вылазки диверсантов стали жизни пятерых защитников Донбасса. До встречи президентов провокаторы не успели.

Но это не означает, что остальные диверсионные группы (а, точнее, военно-политическое руководство Украины) откажутся от своих планов. Естественно, военнослужащие Народной милиции ЛНР и ДНР теперь усилят бдительность на наблюдательных постах и опорных пунктах. Это значит, что следующие вылазки украинцев будут проходить по другим сценариям – война не терпит шаблонов.

Возможно применение беспилотных летательных аппаратов – украинцы очень активно используют их в последнее время, особенно «гоночные» беспилотники, летающие с большими скоростями. Возможно нанесение с них ударов по объектам ближнего тыла, в том числе, могут пострадать мирные жители.

Следует смотреть не только по сторонам и под ноги, а и вверх – смерть может прийти с неба. Можно однозначно утверждать, что диверсионно-террористическая составляющая в действиях украинских вооруженных формирований будет усиливаться.

Понимая, что открытая агрессия, то есть попытка захватить Донбасс вооруженным путем, к успеху не приведет, украинское руководство и его западные кураторы будут стараться пошатнуть моральный дух защитников и жителей народных республик.