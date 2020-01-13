Убийство Сулеймани американцами окончательно нивелировало роль ООН в мире

13.01.2020, Киев, Максим Карпенко

Убийство американскими военными видного иранского военачальника Касема Сулеймани на территории Ирака окончательно «поставило крест» на системе послевоенного мироустройства и нивелировало роль ООН как влиятельнейшей международной организации.

Об этом в ходе «круглого стола» в Москве заявил ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«После этого удара, после убийства Сулеймани – сломана система, когда ООН как-то регулировала международные проблемы и существовала система сдержек и противовесов в международном сообществе.

Я хотел бы напомнить, что эта система сломана уже давно, после разрушения двуполярного мира, после распада СССР, США не единожды провозглашали, что США – это лидер нашего мира.

И в военном, в экономическом, в политическом отношении это подтверждалось ударами по Югославии – это бомбардировки европейского государства, которые осуществлялись США и НАТО, и агрессия в Ираке, агрессия в Ливии, и удары, бомбардировки в Сирии по надуманным предлогам.

Большинство этих действий США было без всякого мандата ООН, даже без согласия союзников. Эта система, которая существовала после Второй мировой войны, сломана. ООН уже сейчас не играет такой роли», – заключил Долгов.