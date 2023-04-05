«Убийство Татарского – это не мы, наши – это теракты в Мелитополе» – украинский политолог

Вадим Москаленко .  
05.04.2023 18:41
  (Мск) , Киев
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Дзен, Диверсии, Запад, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Терроризм, Украина


Теракт с убийством военкора Владлена Татарского – это дело рук западных спецслужб, поскольку у украинских «есть своё поле деятельности» на территориях новых субъектов РФ.

В этом уверял аудиторию украинский политолог Константин Бондаренко на канале киевского пропагандиста Александра Шелеста, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Теракт с убийством военкора Владлена Татарского – это дело рук западных спецслужб, поскольку у...

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«Я не разделяю точку зрения, что это обязательно украинский след. Россия воюет с Западом, не только с Украиной. Сегодня на стороне Украины выступают западные государства, западные спецслужбы. И, соответственно, то, что это было организованно именно западным альянсом, не обязательно украинскими спецслужбами, для меня это очевидно. А вот является ли исполнителем или конкретным заказчиком именно Украина, мне кажется, что вряд ли это каким-то образом улучшит как-то положение, даст какие-то плюсы Украине, украинским спецслужбам.

Помните, когда было убийство Дарьи Дугиной, еле-еле удалось Украине убедить в том, что мы к этому непричастны. У украинских спецслужб есть достаточно механизмов для того, чтобы совершать подобного рода действия, но в основном на оккупированных территориях. Мы видим, как часто «взлетают» машины в Мелитополе, в других городах какие диверсионные акты устраиваются, думаю, что там сосредоточено основное внимание украинских спецслужб и украинских диверсионных групп», – утверждал политолог.

«Говорить о том, что специально разрабатывалась сложнейшая комбинация для того, чтобы устранить Владлена Татарского именно в Петербурге, мне кажется, что это преувеличение даже не возможностей, а задач, которые стоят перед Украиной. Он вряд ли был тем лицом, ликвидация которого что-то бы изменила с точки зрения именно Украины, украинской действительности, демонстрации украинских возможностей или ещё чего-то», – отмазывал Бондаренко Зеленского.

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