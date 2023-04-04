«Убийство Татарского – не последняя резонансная диверсия» – Стрелков

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В том, что имеют место теракты вроде убийства военкора Максима Фомина (Владлена Татарского), нет ничего удивительного, поскольку российская госбезопасность не работает по лекалам военного времени.

Об этом на канале политолога Виталия Колпашникова несколько месяцев занимавший должность министра обороны ДНР Игорь Гиркин, известный под псевдонимом Стрелков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Достаточно успешная операция спецслужб противника, нацеленная не столько на деморализацию нашего общества (потому что при всём том, что Владлен был достаточно известен, лидером мнений он здесь не являлся), сколько на подъём боевого духа врагов. Они это, естественно, будут подавать как большую победу, что покарали ещё одного предателя, рашиста и т.д. и т.п. То есть они реализуют свои цели последовательно, упорно и успешно, к сожалению. А учитывая, что контрразведывательный режим в РФ для военного времени просто никакой – границы открытые, въезд-выезд не закрыт, никаких мер по ограничению прав и свобод граждан на время военных действий тоже не предпринято, ничего удивительного нет, что у них всё это получается», – сказал Гиркин.

Он добавил, что с таким отношением к безопасности подобная диверсия – не последняя.

«Опять же, украинские спецслужбы работают среди многочисленной категории людей, которые так или иначе имеют большой зуб на нашу власть, в данном случае исполнительницей теракта послужила завзятая либералка из числа молодёжи, не говоря уже о том, что здесь довольно много переселенцев с так называемой Украины, которые не особенно даже здесь в Москве скрывают свои проукраинские и пронацистские настроения. Поэтому работать им не очень сложно, довольно удобно, денег у них в электронном виде, я так понимаю, достаточно, пособников тоже. Полагаю, что это далеко не последний, к сожалению, теракт, далеко не последняя диверсия, и далеко не последняя резонансная диверсия», – подчеркнул экс- глава оборонного ведомства ДНР.