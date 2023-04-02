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Беглые российские либералы соревнуются в «остроумии» в связи с гибелью военкора Владлена Татарского.

Бывший депутат Госдумы экстремист Илья Пономарев намекнул, что знает убийц и пообещал дать подробные комментарий завтра. Ранее он брал на себя ответственность за помощь убийцам Дарьи Дугиной.

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Главный редактор издания-иноагента «Медиазоны» посоветовал «не брать на творческий вечер гранаты».

«Пишешь х…ню в телеграм-канал? Будь готов к разным вариантам развития событий», – написал Сергей Смирнов.

Экономист Максим Миронов конфузливо признается: «Мне очень стыдно, но я рад».

Художник Артем Лоскутов восхищается: «На мой взгляд, художественно изящно».

Больше всех разошелся отставной соратник блогера-уголовника Алексея Навального Леонид Волков.

«Очевидно, что Владлена Татарского никто не убивал, просто у него лопнул желчный пузырь из-за авитиминоза. Нельзя сбрасывать со счетов и личную месть бывшей любовницы. Важно не делать поспешных выводов», – написал он в американской соцсети.

Его подписчики укорили Волкова за злорадство, напомнив, что при теракте пострадало более 20 человек.

«В реплаи прибежала полиция скорби: оказывается посетителям Бюргербройкеллера надо сопереживать! Во-первых, не надо. Во-вторых, случайных людей там не было, выбор мести и времени правильный. В-третьих, и получилось все четко, гораздо лучше, чем у Георга Эльзера», – огрызнулся Волков.

Злопыхателям ответил отец первой жертвы украинских террористов философ Александр Дугин.

«Радость мрази на той стороне, цинизм Запада — все это привычно и предсказуемо. Но те в России, кто не погиб сегодня на вечере Владлена Татарского, кто не понимает, что Владлен погиб именно за нас, за него, за нее, за тебя, вместо тебя, те просто не русские люди. Это война дьявола против Бога. И воюем в этой войне против дьявола», – написал Дугин.

У писателя Захара Прилепина пафоса гораздо меньше.

«Они убили Владлена для поднятия духа. Вот, мол, как мы можем. «Забрали Лавру, убили одного из самых знаменитых военкоров… А вы нам что?». А мы им что? Это вопрос. В заукраинских социальных сетях ликование. Наши неполживцы полезли в холодильник за шампанским. Тошно», – написал он.

Либеральный политтехнолог Константин Калачев полагает, что желание ответить возникнет в России только после новых более медийных жертв.

«Для глубинного народа это не трагедия. Не повод разнести «центры принятия решений». Глубинный народ его просто не знал. Чтобы глубинный народ испугался и возненавидел украинцев окончательно, нужен кто-то покрупней и потелевизионней. Народ склонен к иконизации покойников, но утрата должна быть масштабней. Да и украинской стороне настоящую радость принесет кто-то из высшей лиги пропагандистов. Тот случай, когда кому-то стоит бояться и чужих, и своих», – написал Калачев.

Публицист Дмитрий Ольшанский полагает, что таких громких убийств не будет.

«Обратите внимание на то, кого украинцы убивают или пытаются убить, а кого – не убивают и не пытаются. Они никогда не покушаются на больших боссов. Понятно, что боссов охраняют, но мы не видим, чтобы украинцы даже пробовали к ним лезть. Они всегда покушаются на рыбку помельче – на региональных чиновников второго ряда и разных «общественников». Потому что первых – «нельзя» (ЦРУ запретило, да и сами понимают, что тогда в ответ прилетит), а вторых – «можно». Но если на Украине начнут взрываться в автомобилях и кафе антирусские журналисты, волонтеры, комбаты, вице-мэры и нардепы – такое дело никто не пропустит и не забудет», – написал Ольшанский.

Соратники вспоминают о сложной биографии Татарского (Максима Фомина), путь которого в журналистику был непростым.

«В 2014 году, когда на Донбасс пришла война, Макс находился в тюрьме, за ошибки молодости. Ему предложили уйти на фронт и смыть вину кровью, что он и сделал. Через пару лет тюремная система вспомнила о нём и его забрали обратно, в ту же тюрьму. Просто, подло… Сотрудники колонии, из-за того, что у самих не хватило смелости пойти на войну, иногда, ради забавы толпой избивали, уже фронтовика, Максима Фомина. Но это не сломало его. О происходящем беззаконии узнал тогдашний Глава ДНР Александр Захарченко. Он помиловал Максима, а ублюдков из администрации колонии, которые издевались над ним, самих отправил в тюрьму. Не смотря на такую несправедливость со стороны государства в лице администрации колонии, Макс всё ровно вернулся на фронт, будучи официально свободным человеком», – написал в своем тг-канале бывший замминистра информации ДНР Даниил Безсонов.

«Он был собой всегда, будь перед ним рядовой или генерал. Мы ездили на боевые выезды, и он мог рубить правду мне в глаза, такому же рядовому, и потом, развернувшись, заметив рядом вышестоящее командование, подойти к нему, не глядя на звёзды на погонах, и пересказать то же самое. И более того, настоять и задолбать до того, чтобы проблема была решена. И всегда – в одну пользу: в пользу России и нашей Победы», – пишет военкор Георгий Медведев.

Протоиерей Александр Тимофеев рассказал, что перед смертью «Максим стремительно шёл к Богу».

«В четверг, на литургии Мариина стояния он причастился Св. Христовых Таин. В прошлом году по моей рекомендации поступил в Свято-Тихоновский университет для изучения богословия и Священного Писания. На днях мы должны были встретиться, он должен был приехать ко мне храм. Упокой тебя Господи во Царствии Своем, дорогой сын и брат!», – написал Тимофеев.

«Одной из функций Катехона является «отмщение за зло». Призываю отменить любые гарантию Гитлеру Зеленскому, и в ответ на теракт а Северной столице уничтожить резиденции руководящих органов Украины», – в свою очередь призывает протоиерей Андрей Новиков, бывший секретарь Одесской епархии, переехавший в Россию после переворота 2014 года.