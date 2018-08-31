«Убийство Захарченко может стать спусковым крючком для очень опасных событий»

31.08.2018, Москва, Михаил Рябов

Гибель главы ДНР Александра Захарченко в результате сегодняшнего теракта в центре Донецка может серьезно обострить ситуацию вокруг Украины.

Такой прогноз публикует издание «Россия в глобальной политике», которое редактирует известный политолог Федор Лукьянов.

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«Убийство лидера ДНР Захарченко может стать спусковым крючком для дальнейших очень опасных событий. То, что Минский процесс зашёл в тупик, известно давно. Как и тот факт, что возобновление боевых действий устроило бы, как минимум, отдельные группы по обе стороны линии размежевания.

А учитывая крайне запутанное и напряженное состояние дел между Россией и США, очередной взрыв горячего конфликта снова выводит украинский вопрос на авансцену. И это на фоне явного обострения вокруг сирийского Идлиба», – отмечает издание.