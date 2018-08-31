Убийство Захарченко подпало под «пакет Яровой»

31.08.2018, Москва, Елена Острякова

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье «акт международного терроризма» в связи с гибелью сегодня в Донецке Александра Захарченко.

Об этом сообщается на официальном сайте СК РФ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Норма, предусмотренная статьей 361 УК РФ, была введена в российское законодательство в рамках так называемого «антитеррористического пакета Яровой», который усиливает ответственность за преступления терроризма и является имплементацией норм международного права, касающихся борьбы с различного рода группировками и отдельными лицами, использующими в качестве достижения своих целей различные средства, в том числе и террористические акты. Такие действия направлены в том числе и против интересов Российской Федерации в сфере противодействия терроризму», – говорится в сообщении.

В рамках уголовного дела в соответствии с нормами российского уголовно-процессуального законодательства и международного права будут проведены следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Кроме того, Следственный комитет России, основываясь на уже имеющемся международном опыте расследования террористических актов, готов оказать всяческое содействие правоохранительным органам Донецкой Народной Республики.