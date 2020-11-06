Убил человека – получи квартиру: как живут люди в украинском чистилище?

06.11.2020, Донецк, Алексей Муратов

Украинская власть предлагает обществу считать своими героями откровенных садистов и убийц

Об этом в авторской колонке для «ПолитНавигатора» пишет руководитель Центрального исполкома ОД «Донецкая Республика» Алексей Муратов.

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Какая недострана, такие и недогерои. На сегодняшний день, пожалуй, это единственно верная характеристика украинской колонии, в которой на государственном уровне героизируют убийц и фашистов.

Преступная политическая верхушка «незалежной» ликует о международной «перемоге»: Апелляционный суд Италии оправдал Виталия Маркива – лица, причастного к убийству итальянского фотокорреспондента Андреа Роккелли в мае 2014 года под Славянском.

Маркив – это счастливый обладатель двойного гражданства Украины и Италии (что запрещено украинским законодательством, правда, не для всех, – избранным можно), ура-патриот, вернувшийся с итальянского «заробитчанства» в охваченную чумным майданом «незалежную» в конце 2013 года.

Он быстро смекнул, что на хаосе, который разразился в управляемой Западом стране «европейцев», можно прилично заработать, а главное – утолить жажду крови, одолевающую бесноватого блудного «украинского сына».

Вступив в ряды Нацгвардии, Маркив принял решение уничтожать неугодных хунте жителей Донбасса. На нашей донецкой земле «герой украинского времени» не просто убивал мирных граждан, он устраивал людям пытки и издевательства, что наверняка поощрялось высшим военным руководством Украины.

Но, как говорится, Бог шельму метит: в 2017 году украинский нацист был задержан в Италии по обвинению в убийстве итальянского фотокорреспондента Андреа Роккелли.

Кстати, в тот роковой день погиб и российский правозащитник, переводчик Андрей Миронов, сопровождавший Роккелли в донбасской командировке. Но об этом в нацистской Украине говорить не принято.

Несмотря на то, что на суде, который состоялся в Италии в 2019 году, представлявший гособвинение прокурор Андреа Дзанончелли просил приговорить Маркива к 17 годам лишения свободы, суд вынес другой, более строгий приговор – украинский фашист «заслужил» 24 года тюрьмы. Но стараниями главы МВД Украины пана Авакова, по сути, такого же преступника, как и сам Маркив, убийца избежал кары за совершенные злодеяния. Более того, украинский фашист с почестями (!!!) был доставлен на Украину!

Военному преступнику «вылизала» ноги вся украинская правящая элита во главе со скоморохом Зеленским. А «честные» укроСМИ, для которых героизация фашистов стала венцом продажной карьеры, буквально канонизировали бандитскую особь.

Стоит отметить, что руку к освобождению фашиста приложил лично скоморох Зеленский, который ранее вымаливал у папы римского свободу для «национального героя». Таки «вымолил», и теперь бывший (???) комик официально войдет в историю как «покровитель» военных преступников, убийц и маньяков.

В чем причина такой неистовой заинтересованности пана Зе освободить и героизировать Маркива? Здесь все просто: «не лох» Зеленский до смерти боится тупоголовых украинских радикалов, которые, справедливости ради стоит заметить, ни ставят так называемого Верховного главнокомандующего ни в грош. А, если учесть, что на Украине против «Зе-слуги» народа зреет народный бунт, то заручиться поддержкой безумных укровояк президенту крайне необходимо.

Иначе обманутые и разоренные президентом украинцы разорвут его «голыми руками» на лоскутки. «Просто Владимир» боится, дико боится народного самосуда. Чего только стоит его испуг за собственную шкуру во время пресс-конференции в здании ледового дворца Мариуполя.

Видео, как пан Зе из-за сильного шума чуть не рухнул со стула, вернуло Зеленскому статус главного юродивого комика страны. Хорошо, хоть стул остался не запачканным (хотя, не факт, ведь истинная судьба пристанища «царственной» точки опоры при сидении» остается неизвестной).

Героизировав военного преступника Маркива, Владимир Зеленский доказал всем украинцам, что за преступления в Донбассе ни один укровояка ответственности не понесет.

Теперь Украина окончательно получила статус страны, в которой можно безнаказанно убивать мирных граждан, в том числе, независимых журналистов.

К слову, за годы войны в Донбассе, украинские каратели забрали ни одну жизнь представителей иностранных и украинских СМИ, которые пытались доносить миру правду о бесчинствах «жовто-блакытной армии».

Давайте вспомним, что украинские бандформирования убили корреспондента ВГТРК Игоря Корнелюка, его звукорежиссёра Антона Волошина, оператора «Первого канала» Анатолия Кляна, главного редактора мариупольской газеты «Хочу в СССР» Сергея Долгова, фотокорреспондента МИА «Россия сегодня» Андрея Стенина. И список погибших от рук укрофашистов представителей СМИ, к большому сожалению, можно продолжать ещё очень долго. Что самое ужасное, – настанет время и украинский президент героизирует всех убийц, которых сегодня не без фарса называют «захисниками».

Возвращаясь к «герою» дня Маркиву, нужно отметить, нацгвардеец действительно получит высокую государственную Зе-награду. Один из «слуг» народа нардеп Егор Чернев предложил президенту Зеленскому вручить убийце Виталию Маркиву орден «За мужество». А жена украино-итальянского «мученика» в прошлом году получила от украинского государства квартиру в Киеве.

Министр и убийца: Арсен Аваков и Виталий Маркив.

Как видим, сегодня на Украине весьма почётно и прибыльно убивать людей. Вот такой убийственный тренд задал «мирный Зеленский»!..

К слову, Маркив, ещё сильнее озлобленный на жителей Донбасса, вернётся на фронт, чтобы наверстать впустую потраченные безубийственные годы.

Вот таких героев-убийц предлагают украинскому обществу безмозглые Зе-правители. А разочарованный в майдане и Зеленском народ, пытаясь дать оценку происходящему хаосу в «незалежной», всё отчетливее понимает, что уже завтра станет пушечным мясом для таких аморалов, как Маркив.

Я неоднократно говорил, что шанс на спасение украинцев из Зе-ада есть: это проведение референдума о вхождении в состав России. Но решатся ли порабощенные украинские жители на такой судьбоносный шаг?..