«Убили свои же» – в Москве прокомментировали пропажу главкома ВСУ

Владимир Гладков .  
11.05.2023 18:14
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Пропажа главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного может означать начало внутренней бойни и массово побега украинских элит.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военный корреспондент ВГТРК Николай Долгачёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Пропажа главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного может означать начало внутренней бойни и массово побега украинских...

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«Главком ВСУ Залужный, то есть второй человек на Украине, уже месяц не выходит на связь, его не видно в общественном пространстве. И появились кривотолки, что его ракетой немножко прибило», – сказали в студии.

«Есть несколько версий, и какая из них более вероятна. От того, что банально Залужный мог просто уйти в запой, вплоть до того, что его просто прячут, как по программе защиты свидетелей. Может, ему сейчас делают пластические операции, чтобы скрыть как ценного кадра, потому что понимают, что песенка ВСУ спета.

Разные могут быть версии его исчезновения. Но, думаю, что в любом случае в течение месяца станет понятно, что это за глубокое молчание», – сказал Долгачёв.

Он подчеркнул, что главкома ВСУ могли убить свои же.

«Не исключено, что это внутренние политические разборки привели к ликвидации Залужного, уже под видом нашего ракетного удара его могут втихую ликвидировать. В любом случае, что-то происходит, не может командующий так долго не отсвечивать – при том, что раньше его активность была высокая», – добавил военкор.

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