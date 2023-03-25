Убили сына? Получи прокладку со скидкой! Как ВСУ умеют «утешать»

Представьте себе такую картину. У крыльца родного мать сыночка ждет. Пусть он и служит в ВСУ, но родное же дитятко. Связи с ним нет. Женщина то и дело ходит к почтовому ящику, надеется на письма. И вдруг достаёт фитюльку с рекламой косметики и, пардон, прокладок. «Да на кой ляд они мне нужны!» – в сердцах восклицает она и, смяв листок, уже готовится бросить его на пол.

Ведь для нее важнее всего получить весточку от сына. От необстрелянного и неумелого хлопца, наспех забритого военкомовскими держимордами где-нибудь на его встрече с коханой дивчиной в кафе или просто на улице. А тут всякий спам… И вдруг, уже скомкав бумажку, она замечает, что на обратной стороне тоже имеется текст. И там мелькнуло имя ее дорогого мальчика. И, развернув это послание, она читает какие-то небрежные закорюки о том, что он погиб «при выполнении боевого задания». Нужно ли говорить, что происходит дальше с несчастной матерью? Которой даже горькую весть о гибели сына его фактические убийцы не удосужились вручить по-человечески.

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«По-моему, об этом говорить нужно. Обязательно! – комментирует данный факт русский киевлянин Иннокентий. – Поскольку люди, отдающие своих сыновей кровавому и циничному проамериканскому молоху, который отправляет их на убой, должны понимать, как он на самом деле к ним относится. Заметьте, в этой похоронке нет ни слов сочувствия, ни даже принятого в подобных случаях сочетания «смертью героя». Это и понятно: «герои» для хунты другие. «Азовцы» и прочие людоеды. А остальные – просто расходный материал. «Биомасса», перед которой властная урла в эфирах пафосно-лицемерно рассыпается в дифирамбах, а на самом деле не считает за людей. Да еще наживается на горе их родителей. Просто нет слов…».

Именно так ведут себя военкомы, например, в Днепре. Они заключили партнерские соглашения с местными кафе, магазинами и кинотеатрами. И теперь за гибель солдата его родня сможет получить (не бесплатно, ишь чего захотели!), а со скидкой те самые женские штучки вместе с порцией суши. Или сеансик патриотической киножвачки.

Вероятно, смысл отправители подразумевают следующий. Вот ты, мамаша, особо не горюй. Скрась свою печаль дисконтом на косметику и закуси роллом из тухлой рыбки. И сразу жизнь покажется иной! И давай, еще одного сынка посылай, потом ещё и в киношке побываешь.

Впрочем, в приведенном факте ничего экстраординарного для Украины нет. Потому как подобный цинизм давно стал нормой и для кодлы с Банковой, и для этих самых военкоматов. Которые, как выясняется, уже давно не государственные, хотя особо это не разглашается. Государственные военкоматы были расформированы еще в 2007 году, при пасечнике Ющенко. А на смену им пришли частные лавочки. Юрлица, заключившие с «демократической державой» договора на вербовочную деятельность. И какое бабло от нее стекается на самый верх, то бишь к обер-фигляру, можно только предполагать. Вспомним хотя бы постановы Кабмина и Рады о том, что желающие откосить от призыва могут откупаться тысячами долларов и прочих «у.е.». Куда потом текут эти самые «убитые еноты», понятно. А у кого их нет, сами становятся убитыми.

С 2007 года вместо военкоматов функционируют ТЦК. Территориальные центры комплектации. Коммерческие структуры, внесенные в единый госреестр, получившие его код и имеющие целью получение прибыли. (У госструктур кодов реестра нет). До начала СВО их деятельность сводилась к заключению контрактов с добровольцами, желавшими устроиться на воинскую службу. Ну и к распилу денег, конечно. После же объявления всеобщей мобилизации они сначала стали забривать призывников, имевших звание, опыт и т.п., а потом – всех подряд. Однако контракты уже не заключаются, ни о каком добровольном согласии речи нет. Фактически ТЦК перетянули на себя все функции военкоматов, никак не являясь государственным органом. Юристы утверждают, что то, что в них творится, это полный правовой беспредел. И объясняют в пабликах, в чем он выражается и как ему противостоять. Да вот только в государстве «зеро» сии рекомендации не помогают, а на упреки в беззаконности власть и ее опричники из ТЦК чхать хотели.

Например, они не имеют никаких легальных полномочий заполнять пустые бланки повесток, вписывая под диктовку данные «призывника». По закону не должны вербовать на улицах, в кафе, магазинах, на заправках, возле храмов и так далее. Короче, везде, где они внаглую вербуют. Люди имеют право не отвечать на их вопросы и не сообщать свои данные. Не свидетельствовать против себя, согласно ст. 63 Конституции. Поскольку эти негодяи вообще не имеют права заниматься мобилизацией граждан, не являясь госучреждением. Печать должна быть чёткой и читаемой. Подпись «военкома» – с ФИО, должностью и званием. Вручение должно происходить лично в руки, не через родственников или по почте.

Юристы советуют у них требовать удостоверения, подтверждающие полномочия. Если таковых нет – не вступать ни в какие взаимоотношения. Но бандиты заставляют, запугивают. Угрожают тюрьмой и всевозможными карами. Давят на психику, рассчитывая на необразованность. Притом, что до сих пор объявлена не война, а только военное положение. И подобной мобилизации при нем не полагается. Кроме того, согласно 64 ст. Конституции, даже во время чрезвычайного и военного положения запрещается нарушать права граждан…

«Все это правильно, – грустно соглашается Иннокентий. – Но наши реалии таковы, что власть плевать на все эти доводы хотела. Посмотрите, сколько незаконных арестов – тысячи. Редко кому удается отстоять свои права. А уж что говорить о неоперившейся молодежи, особенно из глубинки? Вот так их и хватают, и везут на бойню… А потом, как мы видим, присылают циничные писульки, рассчитывая, что родственники купятся на рекламу и начнут заниматься предлагаемым шоппингом. С которого лжевоенкоматы наверняка снимают свои проценты…».

А тем временем власть продолжает религиозные репрессии против УПЦ и ее верующих. В числе которых много тех, у кого сыновья на фронте. Совсем недавно мордовороты Зеленского арестовали автобусы с паломниками, направлявшиеся в Почаевскую Лавру, и не пустили людей помолиться в великой святыне. Вот как отреагировала на этот акт беззакония одна из паломниц:

«За что мой ребенок страдает на войне? За что?! Он там, а я хотела поехать в Почаев, помолиться за него. Чтобы Бог защитил, уберег всех детей, всех сыновей! А нас не пустили… Посмотрим в зеркало! Кто мы, которые позволяют так Зеленскому издеваться? Какие мы граждане Украины? Какой Украины..?».