«Убирайтесь из ЕС, нам не нужны троянские кони Путина!» – немецкий евродепутат набросился на Венгрию и Словакию

Владимир Букарский.  
09.04.2024 22:28
  (Мск) , Кишинев
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Венгрия, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Россия, Скандал, Словакия, Спецоперация, Украина


Венгрия и Словакия должны покинуть Европейский союз, заявил Норберт Реттген, член немецкого Христианско-демократического союза (ХДС) и эксперт по внешней политике.

Новоизбранный президент Словакии Петер Пеллегрини и премьер-министр Роберт Фицо, по его словам, «открыто симпатизируют» президенту России Владимиру Путину, а премьер-министр Венгрии Виктор Орбан – напрямую «троянский конь Путина в Евросоюзе».

Венгрия и Словакия должны покинуть Европейский союз, заявил Норберт Реттген, член немецкого Христианско-демократического союза...

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«Европейский союз этого не потерпит и не допустит», – заявил он. Война России против Украины имеет для ЕС «экзистенциальное измерение», – цитирует Реттгена чешское издание Novinky.cz.

«Все, кто здесь стоит на стороне агрессора, не принадлежат к ЕС. Орбановская политика шантажа больше не будет поощряться. Мы должны указать ему на дверь», – сказал он.

По словам немецкого политика, «Словакии придется решить, хочет ли она последовать за Орбаном или остаться в ЕС».

Реттген

Реттген возмущён отношением Фицо и Пеллегрини к войне на Украине. Пеллегрини призвал к осторожности при поставках оружия Украине и подчеркнул, что Киев должен вступить в мирные переговоры с Москвой. Премьер-министр Фицо, в свою очередь, все чаще остро критикует политику Брюсселя в отношении Украины и России.

Следует отметить, что Пеллегрини в ходе предвыборной кампании подчеркивал, что Словакия «прочно закреплена в Евросоюзе и НАТО», а Фицо осудил «агрессивную войну России против Украины». В интервью новостному порталу Diary во время предвыборной кампании Фицо заявил, что Словакия не будет прекращать невоенную помощь Украине. По его словам, правительство Словакии не хочет, чтобы «Украина капитулировала», но ещё больше оно должно подтолкнуть Киев к мирным переговорам.

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