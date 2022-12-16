«Убирать снег в Сибирь»: Предлагается ужесточить наказание для крымских «ждунов»
Наказание за дискредитацию российской армии и публичную поддержку ВСУ должно перейти из административной плоскости в уголовную.
Об этом в эфире «Крым 24» заявил глава общественного совета Симферополя Александр Юрьев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Сколько можно либеральничать? Я про тех «ждунов», которые выступают, говорят, хают нашу страну, специальную военную операцию, молодых ребят и делают это открыто.
Вот недавно было видео о задержании в Армянске молодого человека, который в отделении полиции, не скрывая, говорит, что «я жду здесь, в Армянске, украинские войска, вы все оккупанты, вас всех расстреляют». Сейчас на него 30 тысяч штраф наложат, и он дальше пойдёт.
Что от таких «ждунов» ждать? Это наши враги, я не говорю, что их нужно к стенке и расстреливать, но меры должны быть жёсткими: нужно вводить уголовную ответственность и отправлять их убирать снег в Сибирь».
В свою очередь офицер запаса Александр Соловец предложил прежде, чем ужесточать наказание для гражданских и рядовых военных, повысить планку ответственности для командующего состава, особенно в тех частях, где есть проблемы с обеспечением или солдаты покидают передовую.
«Уже был, по-моему, законопроект, что тех, кто с фронта самостоятельно сдаётся в плен, осуждать на 10-15 лет. Я считаю, что это рядовой, обычный человек, солдат. А кто все организовывал, все операции, почему эти люди стоят в стороне? Они, наверное, должны получать от 20 лет, – считает офицер. – Руководство должно отвечать, как так получилось, что люди отступают? Как так организовал бой, что получился такой результат?».
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