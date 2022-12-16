«Убирать снег в Сибирь»: Предлагается ужесточить наказание для крымских «ждунов»

Наказание за дискредитацию российской армии и публичную поддержку ВСУ должно перейти из административной плоскости в уголовную.

Об этом в эфире «Крым 24» заявил глава общественного совета Симферополя Александр Юрьев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сколько можно либеральничать? Я про тех «ждунов», которые выступают, говорят, хают нашу страну, специальную военную операцию, молодых ребят и делают это открыто.

Вот недавно было видео о задержании в Армянске молодого человека, который в отделении полиции, не скрывая, говорит, что «я жду здесь, в Армянске, украинские войска, вы все оккупанты, вас всех расстреляют». Сейчас на него 30 тысяч штраф наложат, и он дальше пойдёт.

Что от таких «ждунов» ждать? Это наши враги, я не говорю, что их нужно к стенке и расстреливать, но меры должны быть жёсткими: нужно вводить уголовную ответственность и отправлять их убирать снег в Сибирь».