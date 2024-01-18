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На Украине погиб очередной американский наемник Джерико Иерихон Скай.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает калифорнийская газета Ventura County Star.

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«Я только что отправила свою ДНК Украину», — рассказала его мать изданию.

Погибший, который ранее подготовку в армии США и служил следователем военной полиции отправился на Украину два года назад.

«Он верил в то, что поможет народу Украины обрести демократию и свободу», – сокрушается его мать.

«Он присоединился к добровольческой армии и прослужил около 10 месяцев, большую часть времени в роте специальных операций», – отмечается в публикации.

В декабре 2022 года он рассказал The Star, что его подразделение работало «над определением местоположения российских войск, запускало ракеты по самолетам противника и участвовало во многих боях».

Еще один ветеран американской армии Пол Швеннесен расскзаал, что Скай вместе и несколько других участников штурмового отряда попали под «очень сильный обстрел».

«Поскольку тело не было обнаружено, он числится пропавшим без вести. Но есть неопровержимые доказательства того, что он умер», – подчеркнула его мать.

Отмечается, что он убит под Артемовском.