Убит американский наемник, хваставший запуском ракет по российским самолетам

Олег Кравцов.  
18.01.2024 10:20
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, США, Украина


На Украине погиб очередной американский наемник Джерико Иерихон Скай.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает калифорнийская газета Ventura County Star.

На Украине погиб очередной американский наемник Джерико Иерихон Скай. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора»,...

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«Я только что отправила свою ДНК Украину», — рассказала его мать изданию.

Погибший, который ранее подготовку в армии США и служил следователем военной полиции отправился на Украину два года назад.

«Он верил в то, что поможет народу Украины обрести демократию и свободу», – сокрушается его мать.

«Он присоединился к добровольческой армии и прослужил около 10 месяцев, большую часть времени в роте специальных операций», – отмечается в публикации.

В декабре 2022 года он рассказал The Star, что его подразделение работало «над определением местоположения российских войск, запускало ракеты по самолетам противника и участвовало во многих боях».

Еще один ветеран американской армии Пол Швеннесен расскзаал, что Скай вместе и несколько других участников штурмового отряда попали под «очень сильный обстрел».

«Поскольку тело не было обнаружено, он числится пропавшим без вести. Но есть неопровержимые доказательства того, что он умер», – подчеркнула его мать.

Отмечается, что он убит под Артемовском.

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