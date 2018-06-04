04.06.2018, Киев, Владимир Гладков

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Убить Бабченко оказалось дешевле, чем взять у него интервью

Супруга Дмитрия Гордона и киевская телеведущая Алеся Бацман хотела пригласить «ожившего» пропагандиста Бабченко на украинский канал «112», однако тот потребовал за это не менее пятидесяти тысяч долларов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

При этом сам Бабченко уже отошёл от «покушения», набрался гонору и готов снова сесть за «Абрамс».

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«Наш редактор Елена Посканная сегодня позвонила Аркадию Бабченко, чтобы пригласить его завтра ко мне в прямой эфир в программу «Бацман». Гостем моей программы он был месяцев семь назад. Аркадий сказал Лене, что теперь эксклюзивные интервью он дает только за деньги, рассматривая сумму от 50 тысяч. «Гривен?», – робко уточнила Лена. «Долларов» – уверенно произнес Аркадий и добавил, что за 60 тысяч он точно согласится!», – написала Бацман на своей странице в Facebook.

Примерно в одно время с публикацией телеведущей, на странице Бабченко появился пост с прайсом за интервью.

«Коллеги, я все понимаю. Но поверьте – у меня сейчас такой ворох проблем, мне нужно в очередной раз жизнь заново с нуля строить, чтобы я мог думать еще и о том, как делать вам рейтинги и контент. Поэтому давайте так: пятьдесят штук баксов – и эксклюзивное интервью ваше. Я безумно устал. Я выжат полностью. Последние пару дней я был на грани нервного срыва. Пожалуйста, не дергайте меня. Дайте ожить», – написал он в Facebook.

Однако спустя какое-то время пропагандист заметно ожил и бодро отписал постскриптум в стиле «дорасстрельного» Бабченко.

«Знаете, кто согласился заплатить мне за интервью первым? Сразу? Даже не торгуясь? Телеканал «Россия». Так вот, друзья мои, если вы до сих пор так ничего еще и не поняли, скажу вам простыми словами – предложение только для СМИ, а не для б###ких пропаг###нов, засуньте свои деньги себе в задницу и идите нах#й, б#ди, и даже не думайте мне писать ни с какими своими кровавыми деньгами –так доступно?», – написал он.

«А на ваш телеканал я, безусловно, обязательно приеду. Только попозже. И на «Абрамсе». И не для интервью», – добавил Бабченко, обращаясь к менеджерам «России-1».

Пользователи соцсети также заметили, что “исполнитель” покушения на Бабченко запросил за свои услуги всего 40 тысяч долларов.