Убит депутат Госдумы Колодич, помогавший разведчикам в СВО

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В Новой Москве обнаружен убитым депутат Госдумы Александр Колодич. По предварительным данным, политики здесь нет – СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах распространили версию, что смертельные ранения ножом 58-летнему мужчине нанес 39-летний работник, ухаживавший за приусадебным участком. С ранениями также госпитализирована жена, которой удалось выжить.

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Колодич избирался в парламент от Нефтеюганска, в прошлом работал в нефтегазовом бизнесе. На общероссийском уровне особо не «светился».

Во время СВО пресс-служба «Единой России» опубликовала отчет о помощи Колодича разведчикам, воюющим в зоне спецоперации – вместе с сургутскими предпринимателями он отправил на фронт четыре машины с зимними ботинками.

«Каждый вносит свою посильную лепту», – сказал тогда Колодич.

Перед выборами на малой родине депутата критиковали на местном ТВ конкуренты, обвиняя в том, что подконтрольные ему управляющие компании изымают с населения повышенные коммунальные платежи, извлекая в итоге крупные дивиденды.