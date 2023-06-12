Убит депутат Госдумы Колодич, помогавший разведчикам в СВО

Михаил Рябов.  
12.06.2023 13:40
  (Мск) , Москва
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Дзен, Происшествия, Россия


В Новой Москве обнаружен убитым депутат Госдумы Александр Колодич. По предварительным данным, политики здесь нет – СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах распространили версию, что смертельные ранения ножом 58-летнему мужчине нанес 39-летний работник, ухаживавший за приусадебным участком. С ранениями также госпитализирована жена, которой удалось выжить.


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Колодич избирался в парламент от Нефтеюганска, в прошлом работал в нефтегазовом бизнесе. На общероссийском уровне особо не «светился».

Во время СВО пресс-служба «Единой России» опубликовала отчет о помощи Колодича разведчикам, воюющим в зоне спецоперации – вместе с сургутскими предпринимателями он отправил на фронт четыре машины с зимними ботинками.

«Каждый вносит свою посильную лепту», – сказал тогда Колодич.

Перед выборами на малой родине депутата критиковали на местном ТВ конкуренты, обвиняя в том, что подконтрольные ему управляющие компании изымают с населения повышенные коммунальные платежи, извлекая в итоге крупные дивиденды.

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