«Убить дракона». Харьков накануне выборов мэра

30.10.2021 20:08 (Мск), Харьков, Александр Буров

Новости Украины

Трудно предсказать результат воскресных выборов мэра в Харькове. Но уже можно четко обозначить некоторые итоги это избирательной кампании.

Получив в начале года предвыборную отсрочку до осени, и.о. городского головы Игорь Терехов вроде бы успешно использовал ее для накачки собственного рейтинга. Применительно к электорату, готовому традиционно поддержать кого угодно ныне действующего, эти полгода пошли в плюс Терехову.

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Админресурсом он распорядился рационально, нагло и цинично. Все запланированные еще при Кернесе «перерезания ленточек», вплоть до банальных ремонтов во дворах, Терехов привязал к своей избирательной кампании и вписал себе в заслугу. Об этой особенности предвыборной стратегии исполняющего обязанности городского головы не раз говорил его оппонент Михаил Добкин.

Если же оценивать этот предвыборный марафон с точки зрения недовольных местной властью, критически мыслящих либо сомневающихся избирателей, то вскрылись не только полная несостоятельность, серость, алчность, цинизм, беспринципность и бесцеремонность Терехова. Даже если его целевая аудитория в сумме с админресурсом и задействованными «сетками» обеспечит перевес исполняющему обязанности, то мина замедленного уже заложена под такого победителя.

О грязных махинациях, связанных с вывозом больного Геннадия Кернеса, а потом с перехватом инициативы и власти командой Терехова, много говорилось в ряде обнародованных разоблачений, журналистских расследований. Такие скандальные подробности, как история с заменой электронной подписи харьковского мэра после его эвакуации в Германию, могли бы еще до выборов превратить исполняющего обязанности городского головы в политический труп и в новоиспеченного заключенного.

Примечательно, что Добкин вроде как держался в стороне от этих скандальных разоблачений, лишь изредка комментируя их, сдержанно, но остро. На днях в харьковском видеопроекте «ОбнаженКа» с его участием был затронут вопрос о подмене электронной подписи Кернеса.

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Добкин говорит о том, что одна из кандидатов в мэры (Алина Мустафаева) опубликовала обращение во все органы власти по поводу подделки этой электронной подписи исполняющим обязанности городского головы. Почему эта история с махинациями не вызвала реакции центральной власти — Добкин внятно растолковывает. В случае победы Терехова, у офиса президента будет чем жестко держать его за ухо.

Этот компромат, вернее явный состав преступления, позволяют центральной власти иметь полностью управляемого и карманного харьковского мэра.

Добкин прогнозирует, что, если Терехову посчастливится победить, он сразу же метнется в «Слугу народа» и будет обслуживать нужды партии власти, чьи рейтинги необратимо падают.

Накануне «дня тишины» Добкин озвучил важные тезисы в программе «Точка зрения». Он подробно ответил на вопрос об обстоятельствах смерти Геннадия Кернеса. Добкин говорил, что сегодня многие вещи стали явными него.

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«Я четко понимаю, что отправляли Кернеса из Харькова с билетом в один конец», — заявил Добкин. По его словам, участники этой махинации были уверены, что мэр точно не вернется, — и все последующие их действия подтвердили это.

Добкин объясняет: «Это касалось смены избирательного списка «Блок Кернеса — Успешный Харьков». Когда всех в хорошем смысле любимчиков Кернеса убрали с первых проходных мест и заполнили людьми, которых Кернес иногда даже на порог приемной не пускал. Это были люди Авакова, люди Терехова, люди Павла Фукса…»

Добкин обещает, что «размотает» все обстоятельства загадочных вещей, связанных с болезнью и со смертью Геннадия Кернеса.

«Если действительно, как говорят многие специалисты, электронная подпись Геннадия Адольфовича была сделана уже после его отъезда, что противоречит всем соответствующим законам Украины, то значит, от его имени правили в городе. А это значит, что это одна из самых тяжких статей в нашем законодательстве — это захват власти. Они за это понесут ответственность».

Терехов в своем общении с жителями города напоминает героиню Инны Чуриковой в фильме «Тот самый Мюнхгаузен». О многих своих сомнительных или придуманных заслугах он оговорит тоном баронессы Якобины фон Мюнхгаузен, утверждавшей, что на Луну муж летал вместе с ней.

Добкин же в последние дни говорит о вещах, реально волнующих харьковского избирателя: «450 миллионов, выделенных в бюджете города на здравоохранение, по сравнению со стоимостью одного парка в 140 млн, — это издевательство».

Речь о недавнем помпезном открытии городской властью парка на улице Плехановской.

Добкин напоминает: «Очередь на кремацию у нас больше двух недель… Они (городские власти) и так людей загнали в ситуацию, когда человек беззащитен перед ковидом. Потому что врачи и хотят, но не могут, нечем: ни лекарств, ни кислорода, ни места в палате. А потом еще продлевают горе, которое приносит ковид в семью, на две недели…»

На последних встречах с избирателями он давал очень понятные им обещания. Например, закрыть коммунальное предприятие «Ритуал», с которым связан вопиющий беспредел в похоронных услугах. «Я разберусь с этой похоронной мафией, которая состоит наполовину из националистов, наполовину, из чиновников».

Добкин верно указывает и главный «косяк» городской власти: бестолковое распределение свободных средств, в результате которого Харьков оказался не готов к очередной волне ковида.

Терехов незадолго до выборов противопоставил главному конкуренту собственную беседу с журналисткой Соней Кошкиной. Выглядело неубедительно. Терехов заявлял, что с Фуксом не общается, с Аваковым давно не общается. Ну, такие себе достижения, да и в них верится с трудом.

Терехов похвастался также располневшей на коломойских харчах Кошкиной, что это, якобы, он во время расстрела на Рымарской, 14 марта 2014 года, удерживал ребят, готовых разорвать нацистов и убийц, забаррикадировавшихся в своем офисе. Ну, молодец, что вовремя признался. Еще одно подтверждение, что близость Терехова к одному из лидеров местного Нацкорпуса Величко (Чили) была неслучайной.

Большой козырь Добкина — его православные ориентиры. В то время как Терехов даже на Покров Пресвятой Богородицы умудрился «зашквариться» походом к самым одиозным сектантам.

Более того, и в последние выходные октября, в самый момент выборов, городская власть не упустила возможности обляпаться. На выходные в Парке Горького заплонированы мероприятия по случаю Хеллоуина.

Заместитель городского головы по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Светлана Горбунова-Рубан косноязычно объяснила, зачем главным зомби в горисполкоме понадобилось проведение зомби-феста в Парке Горького:

«То, что сначала отменили, — это сделали так, как надо. Не хотят отменять, потому что те, кто хочет принять участие в этом фесте, хотят, чтобы он состоялся. Погода хорошая. Это все будет на улице. Я думаю, что ума у всех хватит, не будут целоваться, обниматься. Так если уж решили, то будем его проводить. Все, что на улице — еще терпимо».

Бросается в глаза, что призвали поддержать Добкина заметные ЛОМы-«адекватники»:, Елена Бережная, Елена Бондаренко, Михаил Чаплыга, Юрий Кот, адвокат Валентин Рыбин. За Терехова же «топит» политолог Вадим Карасев. Не удивлюсь, если именно этот Карасев (или еще какой-нибудь зашкваренный Кирилл Сазонов) и подсказал штабу Терехова дурацкую технологию давних времен: заклеивать окна харьковских машин агитацией за главного конкурента.

Наклейки на авто с призывом голосовать за Добкина. Ниже – другие образцы черного PR, запущенного штабом Терехова против главного оппонента:

Добкин напоследок допустил явный промах, пропев дифирамбы профессионализму СБУ: дескать, эта служба не даст команде Терехова своей поганой рукой и со своими «сетками» подлезть к избирательной урне и провернуть фальсификации. Какая странная вера в СБУ и какие глупые надежды на порядочность ее сотрудников. Окститесь, Михаил Маркович…