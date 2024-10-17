Является ли Зеленский легитимным президентом? Этот вопрос продолжает вызывать споры по всему миру. На Украине судебное решение уже принято, ответ отрицательный. Тем не менее, события развиваются с большой скоростью. Недавно в Вене чуть не погиб отравленный ртутью бывший председатель Конституционного суда Александр Тупицкий, который ранее выиграл дело против Зеленского в Верховном суде, доказывая, что президент превышал свои полномочия, что можно расценивать как попытку захвата власти.

В самой Украине был убит судья Верховного суда, который участвовал в данном разбирательстве. Несмотря на активные усилия Офиса президента, пытающегося заблокировать распространение этой информации, слухи пошли. Похоже, что украинский режим начинает терять контроль над ситуацией.

Напомним предысторию дела Тупицкого. В 2021 году президент Зеленский попытался уволить его с должности председателя Конституционного суда, однако у него не было для этого законных оснований. В результате он воспользовался правом сильного – отправил вооруженных людей, чтобы воспрепятствовать работе Конституционного суда – единственного органа, который имел полномочия обеспечить соблюдение Конституции Украины.

Не следует забывать, что Зеленский отменил выборы и приостановил действие Конституции Украины, заморозив права граждан, которые гарантируются этой Конституцией. Конституция является основным законом страны и только Конституционный суд вправе объявить о незаконности действий президента.

Тупицкий, будучи опытным юристом, обратился в Верховный суд и выиграл дело против Зеленского. В 2023 году Верховный суд Украины установил, что действия Зеленского, связанные с недопуском главы Конституционного суда к исполнению обязанностей, представляют собой превышение полномочий и могут расцениваться как узурпация власти. Суд подчеркнул, что отстранение главы Конституционного суда без достаточных оснований недопустимо.

Зеленский, разумеется, подал апелляцию, но Верховный суд оставил её без удовлетворения. Фактически, Зеленский потерял все судебные перспективы для разбирательства в Верховном суде Украины и теперь обязан вернуть Тупицкого на пост председателя Конституционного суда. После чего Тупицкий подал новый иск в Верховный суд, ссылаясь на бездействие президента, который был зарегистрирован и назначен на рассмотрение.

После этого ситуация окончательно вышла из правового поля и стала напоминать, скорее, какую-то африканскую диктатуру, а не европейскую демократию, коей режим Зеленского пытается казаться. В отношении членов семьи Тупицкого, включая мать и сестру, а также его друзей, было проведено более 20 обысков по всей стране. Но, к разочарованию Банковой, обыски ничего, что могло бы скомпрометировать Тупицкого, найти не удалось.

И тогда пришло время совсем уже крайних мер, не имеющих ничего общего с законностью. Тупицкий стал жертвой отравления в Вене, а судья Верховного суда, принимавший решение о захвате власти, был убит. Совпадение? Делайте выводы сами.

На данный момент Тупицкий находится под медицинским наблюдением под охраной полиции, и расследование продолжается. Рассматриваются разные версии, в том числе подозрение на возможную организованную атаку со стороны одного из депутатов Верховной Рады. Легитимность Зеленского напрямую связана с ситуацией вокруг него.

«Вы часто спрашиваете, мол, какая разница, зачем говорить на те или другие темы, если это ничего не изменит? Изменит, и когда Запад по тем или иным причинам решит избавиться от Зеленского, именно Тупицкий станет ключом к его легитимности. Помните сказку про Кощея? В зайце яйцо, в яйце иголка. Тупицкий – та самая иголка для Зеленского, и Зеленский очень хорошо это понимает. Поэтому Тупицкому хочется пожелать здоровья и внимательности, потому что совершенно очевидно, что это покушение может быть не последним», – пишет об этом покинувшая Украину журналистка Диана Панченко.

Еще один полиэмигрант блогер Анатолий Шарий так прокомментировал покушение на Тупицкого:

«Сначала каналы близкие к офису президента начали распространять информацию о том, что он умер. Нет, он не умер, он живой. Но не знаю, для чего они это делали. Наверное, какой-то особый смысл в этом. Судья Тупицкий, друзья мои, это судья Верховного Суда. То, что его сбрасывал Зеленский, это было настолько очевидно. Тупицкий стал главным преступником для команды Зеленского сейчас. И он проживает в Австрии. Где его траванули. Уже бы все, отдал Богу душу, а так судья просто большой, тучный, потому ртуть рассосалась. Хоть Тупицкий до сих пор лежит под капельницами. Каким-то образом, куда-то ему подмешали ртуть, ну, я уверен, что он знает какие и не рассказывает про то, с кем он там ужинал или завтракал. Вот такие вот истории. Я думаю, что таких историй будет много. А в Верховном суде всех уже так построили. Зеленскому нужен был Конституционный суд. Потому и решили Тупицкого травануть», – цитирует его издание BelNews.

Склоняется к версии «киевского следа» и основатель агентства UkrLeaks Василий Прозоров.

«В настоящее время Владимир Зеленский имеет очень шаткое положение с юридической точки зрения в качестве президента Украины. И единственный, кто может юридически формально оспорить его полномочия, это Конституционный суд, главой которого до 2022 года являлся Александр Тупицкий, а снял его с этой должности своим указом Владимир Зеленский. После этого Тупицкий выиграл несколько судов, которые подтвердили абсолютную незаконность действия Зеленского. И, как вы понимаете, любви между двумя этими высокопоставленными чиновниками нет. И кто знает, если бы Александр Тупицкий был сейчас во главе Конституционного суда, как бы отреагировал Конституционный суд на абсолютно незаконное продление полномочий Владимира Зеленского? В связи с этим, версия в то, что за отравлением Тупицкого стоит Киев, имеет право на существование. Ну и тут в копилочку еще, конечно, несколько дней назад в Харькове был убит судья Верховного суда Лобойко. Один из немногих, кто помогал Александру Тупицкому выиграть суды против киевской власти».