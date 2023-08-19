«Убить как можно больше русских»: К чему Украину привёл государственный культ смерти

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По иронии, именно Владимир Зеленский, обещавший сделать всё для наступления мира, привёл Украину к кровавому конфликту с Россией, и именно при нём в бывшей советской республике рекордно с момента распада СССР сократилась рождаемость – и это на фоне беспрецедентного оттока населения за границу.

Таковы итоги провозглашенного курса на создание «Анти-России» и поддерживаемого государством культа смерти, пишет в аналитическом материале председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.

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«По оценкам ООН, рождаемость на Украине за полгода упала на 28% по сравнению с таким же периодом 2021 г. и стала вдвое ниже показателя, необходимого для поддержания населения на прежнем уровне. Родилось всего 96 755 детей за полгода — рекордно низкий уровень за все годы независимости. Предыдущий антирекорд был в 2020 году, на первом президентском году Зеленского: тогда появились на свет всего 293,4 тыс. малышей. По сравнению с первыми годами независимости, уровень рождаемости на Украине снизился в 6 раз. В 2012 начали исправлять ситуацию выплатами: получили рост, но все обрушил майдан. С 2014 г. рождаемость стремительно падает. Все это очень четко связано с государственной идеологией, которую Украина приняла, как основу. Суть этой идеологии — создать из Украины анти-Россию, подменить государственное строительство, направленное на создание лучших условий жизни и повышения благосостояния граждан, тотальной ненавистью к соседу.

С 2014 года неонацистские силы, курируемые Западом, навязывали Украине культ смерти, требовали развязать большую войну с Россией.

Утверждалось, что смысл существования Украины – нанести как можно больший урон России, а смысл существования украинцев – убить, как можно больше русских. Чем больше такая идеология распространялась, тем меньше украинцев рождалось. Зачем рожать и растить детей, если смысл жизни украинца — убивать россиян? Поэтому, по их логике, детей нужно воспитывать всевозможными садистскими мультфильмами и нацистскими речевками, а граждан доводить до исступления русофобией. Украина в 2019 году сказала решительное «нет» этой политике, выбрав Владимира Зеленского как президента мира. Но именно Зеленский окончательно сделал культ смерти государственной идеологией, которая перечеркивает мирное существование Украины в принципе.

В рамках этой идеологии никакие мирные переговоры и разрядка в Европе не нужны.

А это значит, что мир наступит только с уничтожением власти, которая отдала страну в управление западным хозяевам. Как сегодня команда Зеленского ставит вопрос: или Зеленский диктует политику всему миру, или Украины не будет. Может ли Зеленский диктовать всему миру бесконечно? Он думает, что раз его поддерживает президент США Джо Байден, то да. Но президент Байден не всесилен, как и его политика. Что тогда будет с Украиной? Других козырей у Зеленского нет, он блефует, и Украину, которая при нем перестала существовать как государство, он уже проиграл. В такой ситуации Запад также не заинтересован в украинской государственности, процветании украинского народа. Зеленский зря надеется получить место равного в ЕС и НАТО. Украинцев Запад использует в качестве средства, живого тарана для реализации своих интересов, а дальше — в страну заложили программу самоуничтожения. Вот этой программой и является людоедский культ смерти, поощряемый властью на государственном уровне», – заключает Медведчук.