«Убить побольше русских» – МИД РФ распространил документы о целях Зе-чиновников

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Украинские политики и чиновники не стесняются публично признаваться, что их основная цель – убить как можно больше русских.

Об этом на посольской конференции в Москве заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы распространили документы, которые цитируют высказывания украинских властей относительно русских и русскоязычных граждан своей страны. На период задолго до Специальной военной операции Зеленский заявил: «Если ты ощущаешь себя причастным русской культуре, а живешь на Украине, мой совет: ради спокойствия своих детей и внуков проваливай в Россию». Ну, и все остальные деятели из его кабинета еще более откровенно высказывались, включая призывы «убивать русню». А печально знаменитый посол Украины в Казахстане, он сейчас уже оттуда отозван, в 22-м году давал интервью, и в прямом эфире, отвечая на вопрос, какие задачи стоят перед украинской властью, он говорит: «Убить как можно больше русских, потому что мы хотим, чтобы их вообще не было. Поэтому надо убить как можно больше, чтобы нашим детям осталось меньше работы». Это посол!», – сказал Лавров.

Министр подчеркнул, что страны западного блока, любящие рассказывать о демократии и правах человека, «не замечают» творящихся на Украине многочисленных преступлений.