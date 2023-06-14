Убит, ранен или жив-здоров? Что случилась с Адамом Делимхановым

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На Украине объявили о гибели депутата Госдумы из Чечни и участника СВО Адама Делимханова в Запорожской области. В России же одни говорят, что он ранен, другие – что жив и здоров.

Изначально о его гибели в своем блоге украинский военный Кирилл Сазонов, ссылаясь на якобы полученную им информацию от спецназовцев ВСУ.

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«Соратник Кадырова Делимханов минус. Задвухсотили… Я писал уже, что разведка ССО подразделение «Бандерлоги» очень крутые. Так держите от ребят невероятную новость. Задвухсотили правую руку Кадырова в Приморске [Запорожская область] — Делимханова. Работали именно «Бандерлоги» с группой «Фобос» ОУВ Запорожья. С ним к Кобзону на концерт пошли другие приближенные к Кадырову и еще около двухсот личного состава», – написал Сазонов.

По его словам, разведка искала скопление российской вражеской техники, но в ее поле зрения попал кортеж на внедорожниках.

«Руководство подразделения «Ахмат». Ну, велкам ту Юкрейн, как говорится. Все, быстро меняем, новая приоритетная цель, работаем сейчас. Арта среагировала мгновенно. Раненых нет, даже «скорая» не приехала. Все тела вывозили на вертолетах. За полчаса прилетели 12 бортов. Чтобы секрет был. Но какой секрет, ради таких новостей разведы оставались там до последнего», – уверяет Сазонов.

Впрочем, украинское издание «Телеграф» написало, ссылаясь на свои источники в спецслужбах, что «информация о ликвидации Делимханова в настоящее время не подтверждается».

При этом в тг-канале главы Чечни Рамзана Кадырова появился пост следующего содержания:

«Я сам не могу никак выйти на Адама Делимханова. На связь он не выходит. Прошу украинскую разведку предоставить информацию о том, по какому именно месту и по каким позициям был нанесён удар, чтобы всё-таки я смог найти моего дорогого БРАТА. Вознаграждение обещаю щедрое и очень прошу посодействовать».

Пост достаточно странный, позволяющий предположить, что, возможно, тг-канал Кадырова взломан.

«Вчера написал, что владельцу Вагнера выгоден успех ВСУ. А сегодня украинские СМИ сообщают, что убит Делимханов и забрасывают версию, что координаты подсказал Пригожин. Они понимают, что у российской элиты это главный фронт – внутренний», – пишет перебравшийся в Россию экс-депутат Одесского горсовета Игорь Димитриев, зачастую выдвигающий разного рода конспирологические объяснения тех или иных событий.

В свою очередь телеканал «Звезда» утверждает, что Делимханов ранен.

«Депутат Госдумы Адам Делимханов был ранен, но он жив. Об этом «Звезде» сообщили в Госдуме, таким образом, опровергнув сообщения некоторых Telegram-каналов о гибели Делимханова», – пишет паблик телеканала.

Впрочем, депутат Дмитрий Кузнецов, ссылаясь на спикера Госдумы, сообщает, что Делимханов жив и здоров.

«Володин сказал нам про коллегу примерно следующее: Только что разговаривали с Адамом Делимхановым. Жив и здоров. Желает здоровья нам», – рассказал Кузнецов.

Заместитель командующего 2-м армейским корпусом, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов уверяет, что речь идет о фейке.

«Это все фейки. Адам Султанович живее всех живых и находится сейчас в республике — поехал к Рамзану Ахматовичу. Скажу так: там, где нас нет, нас постоянно убивают», — сказал он ТАСС.

Пока что, как видим, информация противоречивая. Но если Делимханов, являющийся одним из ближайших сподвижников Кадырова, действительно попал под обстрел, то с высокой степенью вероятности можно говорить о наводке.