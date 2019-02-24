24.02.2019, Киев, Владимир Гладков

Если новым украинским президентом станет кандидат от националистов «свободовец» Руслан Кошулинский, он отдаст приказ украинской армии пойти в атаку на Донбасс и Крым, чтобы убить там всю «нечисть».

Об этом в ходе прошедшего на Майдане в Киеве «Вече достоинства за чистые выборы» заявил замком добробата ОУН, экс-участник «АТО», писатель Борис Гуменюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я верю в то, что именно верховный главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Кошулинский отдаст нам приказ зайти в Крым, зайти в Луганск, зайти в Донецк, и улица за улицой, дом за домом, подъезд за подъездом зачищать украинскую землю от нечисти.

Сколько, говорят, их там есть боеспособных орков? Триста тысяч? Мы убьем их всех. Мы закопаем их всех под терриконами и сбросим в Чёрное море.

Но мы не можем дальше вести эту войну так, как мы ведем её сегодня. Нам нужна победа и нам нужен новый главнокомандующий Руслан Кошулинский. Слава Украине!», – обратился боевик к собравшимся, незамедлительно ответившим ему «Героям слава!».