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«Победа в войне» будет означать для Украины полтора миллиона неадекватных безработных преступников, умирающий Юго-Восток и полностью разрушенную экономику.

Об этом в интервью киевскому пропагандисту Василию Голованову заявил бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Миллион двести людей, возвращающихся с фронта, с ПТСР и прочим. Куча гражданского народа с ПТСР, из переживших все эти налёты. Необходимость менять структуру экономики, потому что торговля с Россией в ближайшее время невозможна. Харьков, который всегда был транзитным городом, становится тупиком. Дальше него железной дороге уже нет смысла существовать. И так будет со всем Востоком, всем Югом. Заминировано огромное количество территорий, невозможно вести работы. Это годы разминирования, и миллиарды», – отметил Арестович.

По его словам, окончание войны – это полтора миллиона потенциальных преступников на улицах украинских городов.

«Армия будет тысяч триста, остальные вернутся по домам. Это люди, которые очень долго получали по 120 тысяч, окажутся не просто на маленьких зарплатах, а в основной массе без работы. С ПТСР. И это может быть очень много всего, начиная с того, что вчерашние герои будут бить жён, стрелять соседей, взрывать гранаты из-за споров на парковке. Человек, который был защитником, станет социально опасным существом. Это не будет добавлять настроений ни обществу, ни им самим», – добавил бывший чиновник.

Арестович возмутился, что киевское руководство даже не пытается как-то решить ситуацию.

«Предотвратить это можно, но нужны экстраординарные усилия. Нужно на государственном уровне готовить тысяч двадцать психологов. И делать обязательным условием психологическую реабилитацию человека. Надо будет всех военных провести, и ещё очень многих гражданских. И я не вижу даже намёка на государственные усилия», – трепался Арестович.