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10.01.2019, Донецк, Александр Гусар
 
Война, Вооруженные силы, Донбасс, Криминал, Происшествия, Украина
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Убитого в пьяной ссоре ВСУшника выставили погибшим от рук «сепаров»

Погибший от рук своего пьяного сослуживца военнослужащий ВСУ в итоге оказался «героем», погибшим якобы в результате обстрела со стороны военнослужащих ДНР.

Об этом сегодня во время брифинга рассказал официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Несколько дней назад в одном из подразделений 72-й механизированной бригады на позициях в районе населённого пункта Зайцево (северное) на почве личностных отношений произошла пьяная ссора между военнослужащими. После словесной перепалки «воины света» взялись за оружие. В результате стычки один из боевиков получил от своего «коллеги» пулю в голову», – рассказал Даниил Безсонов.

Он также добавил, что после разбирательства командир взвода и роты договорились подать в штаб бригады жертву пьяной ссоры, как покончившего жизнь самоубийством из-за неразделенной любви.

«В свою очередь, командир 72-й бригады Татусь побоялся доложить командующему оккупационных сил Наеву о суициде в подчиненном подразделении, опасаясь дисциплинарного наказания. В конечном итоге, погибший в пьяной разборке украинский военный в глазах командования оккупационных сил стал жертвой фейковых обстрелов с позиций НМ ДНР», – сказал в заключение представитель оборонного ведомства.

 

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