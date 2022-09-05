«Убивать учителей и директоров школ»: Тука о мерах в отношение «коллаборантов»

05.09.2022  17:55 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
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Дзен, Политика, Политические репрессии, Политические убийства, Украина
Новости Украины

Власти Киева в 2014-2015 годах проявили мягкость, не уничтожив инакомыслящих, и теперь Украина на Донбассе пожинает горькие плоды в виде массы чиновников и простых людей, которые ждут русских освободителей.

Об этом в эфире «5 канала» заявил бывший замминистра по делам «оккупированных» территорий Украины Георгий Тука, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».


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Рассуждая о слишком гуманном, на его взгляд, украинском законодательстве, Тука рассказал, какие методы борьбы с инакомыслием посоветовал бы он.

«Я убежден, что наше законодательство слишком гуманное к пособникам оккупантов. Слишком гуманное. Мы не имеем возможности быть настолько безразличными к наказанию преступников, и оставлять их снова, очередной раз у себя за спиной.

Мы были довольно беспечными всё эти годы, начиная с 2014 года, оставляя у себя за спиной всю эту пророссийскую сволочь. И повторять свои собственные ошибки, я считаю, это на уровне государственного преступления.

Вместе с этим, я хочу сказать, что я проводил несколько разговор с некоторыми людьми, которые непосредственно имеют отношения к действиям тех подразделений, которые называются партизанами. И мы каждый раз заканчивая нашу встречу встаёт вопрос, а что делать и как действовать чтобы после освобождения? Что делать с этой компашкой пророссийской?» – сказал Тука.

По его словам, действующая судебная и правоохранительная системы неэффективно в задаче наказания «всей этой сволочи».

«Поэтому единственный рабочий способ – это физическое уничтожение. И если это физическое уничтожение будет происходить с широким оповещением населения и масс, про то, что какой-то директор школы внезапно сгорел в собственном сарае. Какая-то учительница из школы, которая сотрудничала с оккупантами, понятное дело, внезапно утонула в пруду. Кто-то врезался в собственном автомобиле и такое прочее.

Если будет широкое информирование населения, то 95% этой сволочи, боясь ответственности, будут просто убегать в сторону любимой Российской Федерации», – сказал он.

Ведущая выразила опасение, что «сволочь», испугавшись, может замаскироваться и жить дальше в «законсервированном виде».

«Если мы их не будет наказывать, то они будут оставаться в консервированном виде. Так как мы это сделали, к сожалению, в 2014-15 годах, когда освободили огромное количество освобождённой территории в Донецкой и Луганской областях: случаи наказания коллаборационистов можно перечислить по пальцам одной руки. Хотя таких людей были сотни, а может и тысячи.

Они занимали должности продолжали это делать. Пребывая за спиной украинской власти, проукраинских граждан на тех территориях, украинских вооружённых сил и правоохранительных органов воспользовавшись моментом сейчас повылазили и в качестве наводчиков, и в качестве информаторов, и в качестве организаторов деятельности оккупационных администраций», – злился Тука.

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