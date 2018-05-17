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17.05.2018, Киев, Семен Дорошенко
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История, Киев, Общество, Политика, Скандал, Спецслужбы, Украина

Убивавшего беркутовцев боевика Бубенчика отпустили на поруки


Печерский районный суд Киева отпустил боевика Евромайдана Ивана Бубенчика на поруки, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщил его адвокат Игорь Коржук.

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Так, суд отпустил Бубенчика на поруки народных депутатов – экс-боевиков “АТО” Андрея Денисенко и Олега Петренко.

Как отмечается, прокуратура просила избрать для Бубенчика домашний арест и обязать его носить электронный браслет, вместе с тем, суд решил отпустить Бубенчика на поруки.

Напомним, ранее Бубенчик заявлял, что не будет носить электронный браслет, если ему изберут такую меру пресечения.

Напомним, Бубенчика подозревают в причастности к убийству сотрудников “Беркута”. Ранее он неоднократно делал признания о том, что лично убивал правоохранителей на Майдане.

Отметим, как уже сообщал “ПолитНавигатор”, сегодня же украинский суд арестовал главреда РИА Новости-Украина Кирилла Вышинского по надуманным обвинениям в “госизмене”.

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