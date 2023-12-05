Убивший семью крымский авто-мажор Зубков избежал максимального наказания

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Сын известного крымского зообизнесмена Олега Зубкова получил 4 года колонии-поселения за смертельное ДТП, в котором погибла семья – мать, отец и их несовершеннолетняя дочь.

Ярослав Зубков свою вину полностью признал, раскаялся и принес извинения потерпевшей стороне, сообщили в теруправлении Следкома, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Приговором суда он приговорен к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении с дальнейшим ограничением права управления транспортными средствами сроком на 3 года», – отметили в ведомстве.

Авария произошла в июне прошлого года на трассе «Таврида». Автомобиль BMW Х5, которым управлял Ярослав Зубков, на полной скорости влетел в «Рено Сандеро» и «Ниссан», оформлявшие незначительное дорожное происшествие. В результате ДТП 43–летний водитель «Рено Сандеро» и его 42–летняя супруга погибли на месте происшествия. Их 15–летняя дочь была доставлена в медицинское учреждение, где вскоре скончалась.

Следствие провело автотехническую и судебно-медицинскую экспертизы, опросило свидетелей. Кроме того, 22-летний Зубков-младший ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за превышение скорости. Его смертельную езду следствие квалифицировало как нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц. Зубкову-младшему грозило до 7 лет.

Напомним, в апреле 2022 года Верховный суд Крыма закрыл уголовное дело в отношении крымского бизнесмена Сергея Бейма, который позапрошлым летом совершил ДТП со смертельным исходом. За гибель 67-летней женщины Бейм выплатил 17 миллионов рублей – и избежал наказания. В феврале 2022-го года депутат-единоросс Игорь Буданов за рулем BMW насмерть сбил пожилую женщину. Но избежал наказания и продолжает вести парламентскую деятельность.

Надо отметить, что качество организации безопасности на трассе «Таврида» вызывает большие нарекания у автомобилистов. Из-за шумовых экранов видимость происходящего на трассе значительно снижена, а предупреждающих экранов об аварийных ситуациях и необходимости снизить скорость на «Тавриде» не предусмотрено.