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Если бы Владимир Зеленский и Андрей Ермак после прихода к власти не начали хоронить военный разработки времен Петра Порошенко, ВСУ бы уничтожили российский флот и «за один час разнесли бы весь потенциал РФ в ракетостроении».

Об этом в своём видеоблоге заявил бывший член президентской фракции «Слуга народа», депутат Верховной рады Гео Лерос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Депутат рассказал, как при Зеленском «хоронили» программу ракет «Нептун» и прочие разработки, и как это повлияло на ход военного конфликта.

Он показал фрагмент, где директор КБ «Луч» Олег Коростелев жалуется на недофинансирование ракетных программ при Зеленском.

«Это 10 месяцев до полномасштабного вторжения. Ни один дивизион не построен, ни один не профинансирован полностью. Финальные испытания «Нептуна» завершились 17 июня 2020 года. Это 19 месяцев (до начала СВО – ред.), за это время можно было построить два дивизиона, один стоял бы на Азовском море, второй – на Чёрном море, и полностью разнёс бы весь флот РФ», – прокомментировал Лерос.

Вместо этого, напомнил депутат, сам Зеленский говорил, что мог бы усилить армию, но тогда не сможет строить дороги: «он не смог бы получать откаты на свои оффшоры».

При этом в первый месяц СВО «главный крот страны» глава офиса Зеленского Андрей Ермак обвинял НАТО:

«Войну не выиграть без наступательных вооружений, без ракет средней дальности, которые могут быть средством сдерживания, однако нам это не дают, как и не дают истребители, нас не хотят видеть в НАТО». «Они систематически уничтожали ВПК, экономику нашей страны, пакуя свои ср..ные оффшоры. Ракетная система «Ольха» должна была стать главной огневой мощью ВСУ. Вы помните, как в 2022 году изменился ход боевых действий, когда нам наши западные партнёры предоставили «Хаймарс»? За 5 месяцев до полномасштабного вторжения главный конструктор КБ «Луч» сказал, что «в этом году изготовлена сотня, в прошлом году изготовлена сотня». За три года мы произвели 200 ракет. Чтобы вы понимали, насколько это ничтожно мало, тысячу ракет мы выпускаем каждый месяц по противнику. Вы представляете, какие предатели до сих пор управляют нашей страной, которые полностью уничтожили наш ракетный потенциал», – возмущался экс-«слуга народа».

Он напомнил, что спикер ВС ВСУ Юрий Игнат говорил, что если бы у Украины было достаточно ракетных комплексов «Гром-2», Россия бы не осмелилась напасть. Эта программа была приостановлена в 2013 году, в 2015 году производство возобновили, и к 2019 году было изготовлено 19 двигателей для полного испытания, после чего всё заглохло.

«Элементарный пример: ключевые ракетные комплексы, которые производит РФ, находятся на территории Каменска-Шахтинска, это 15 километров от границы Луганской области, там производят «Тополь», «Ярс», «Булава». Если бы у нас был на вооружении «Гром-2», мы бы просто за один час разнесли бы весь потенциал РФ в ракетостроении. Но кто-то на протяжении с 2019 по 2022 год систематически уничтожал наш весь ракетный потенциал. Это Зеленский, Ермак, Татаров и другие члены этого ОПГ. Если бы у нас было на вооружении несколько сот этих ракет, потенциально вторжения РФ могло бы не быть», – сказал Лерос.

Он напомнил, что именно на это в 2020 году указывал тогдашний замсекретаря СНБО генерал Сергей Кривонос, за что был уволен, как и многие другие, кто мешал «агентам Кремля» Зеленскому и Ермаку разоружать страну. Депутат заверил, что после войны Зе-команда обязательно за это поплатится.

«Это была систематическая программа убрать всех, кто мешает Зеленскому и Ермаку разоружить нашу армию, забрать и без того обнищалую страну, вывести деньги на оффшоры и потом уехать из этой страны. Под всеми ключевыми решениями стоит подпись Зеленского, он лично будет отвечать за все эти решения. У нашей страны огромный технический, умственный потенциал – как мы за два года не смогли начать разрабатывать наши ракеты, как это было до прихода Зеленского? Ответ простой: при власти до сих пор находятся откровенные агенты Кремля, которые заинтересованы в том, чтобы Украина не стала сильной и не одержала победу на поле боя. Сейчас время собирать камни. Но после войны мы обязаны действовать для того, чтобы сохранить остатки нашей страны, эту разрушенную экономику, которую после себя оставил Зеленский. И эти все камни, которые сейчас время собирать, настанет день, когда мы это ведро с камнями наденем на голову этим ублюдкам. Слава Украине», – угрожал Лерос.