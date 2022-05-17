«Убогая церемония»: В Киеве уныло похоронили Кравчука

17.05.2022  18:16 (Мск), Киев
Михаил Рябов.  
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Дзен, Политика, Украина
Новости Украины

В Киеве сегодня прошли похороны экс-президента Леонида Кравчука.

«Похороны унылы… Журналистов больше, чем скорбящих. Скорбящие – исключительно фюреры из правящей клики. Ширнармассам… до лампады», – комментирует бывший киевский телерепортер Максим Равреба.

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Он обратил внимание, что украинские СМИ, освещая «довольно убогую церемонию», умолчали, что покойный предпочел во время военного конфликта находиться в Мюнхене, а церемония прощания с Кравчуком проходила в бывшем музее Владимира Ленина (ныне – «Украинский Дом»).

Кроме того, перекрасившийся в поборника самостийности Кравчук во времена СССР успел получить «оккупационные» награды на правах высокопоставленного функционера Компартии.

«Советские награды организаторы похорон решили не показывать. А зря. Покойный кавалер ордена Октябрьской революции и двух – Трудового красного знамени», – напоминает Равреба.

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