В Раде укроевроепейцы с помпой проголосовали за новую «историческую дату»

Верховная рада приняла постановление о праздновании 600-летия съезда монархов государств Европы в Луцке. Националисты анонсировали грандиозные празднования по этому поводу в 2029 году, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Съезд монархов, состоявшийся в 1429 году в Луцке, когда никакой Украиной даже близко не пахло, инициаторы постановления назвали «выдающимся событием в средневековой европейской истории». Депутаты уверены, что празднование этой даты на общегосударственном уровне будет важной составляющей политики национальной памяти.

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При этом данное историческое событие (к слову, лишь прославившее Луцк, но без какого-либо политического значения для сторон) было преподнесено как «подтверждение того, что Украина – неотъемлемая часть европейского пространства».

«В январе 1429 года состоялся аналог средневекового евросаммита в известном Луцком замке. И стал Луцк центром политических процессов Европы в то время. По инициативе литовского князя Витовта сюда съехались самые влиятельные монархи того времени: короли Венгрии, Польши, Дании, посланцы Священной Римской империи, Ватикана и Тевтонского ордена. Важно, что роль играла в организации и украинские княжеские благородные роды Острожские … и другие. Обсуждали все, от безопасности до геополитики», – заявила с трибуны депутат «Слуги народа» Евгения Кравчук.

«И в 2029 году будет 600 лет, годовщина, впереди большая подготовка, поэтому это постановление как раз начинает её. Должен быть создан оргкомитет. Мы надеемся, что будут сотрудничества с Евросоюзом и с Еврокомиссией, будут гранты на реставрацию того же самого Луцкого замка. Будет масштабная просветительская кампания, тематические выставки, лекции и так далее», – радуется политик.

Кравчук выразила надежду, что в 2029 году в Луцке состоится новый большой съезд лидеров уже в пределах ЕС.

С пламенной речью выступила её коллега из фракции «Голос» Соломия Бобровская.

«Очень хочется, чтобы наша атлантическая, североатлантическая безопасность, уния, союз, был на просторах, в том числе, Украины. И вернулся туда, откуда он начинался. Начинался он с Великой Волыни и народов, которые принципиально стояли и были щитом безопасности для Восточной Европы. Именно поэтому нам надо держать четко и прочно последовательную линию с нашими литовскими, латвийскими, эстонскими, финскими нордическими друзьями и возвращаться из реальной истории обратно», – провозгласила Бобровская.

С роскошной порцией псевдоисторической укрошизофрении выступил соратник Петра Порошенко, депутат Николай Княжицкий, который заявил, что тогда, 600 лет назад, «Украина тоже стояла перед угрозой со стороны империи».

«Тогда это была Османская империя, с которой европейские государства и народы боролись веками, но сегодня Турция – это член НАТО. Сейчас есть РФ, которая с приходом к власти Путина открыто выступила за восстановление империи, и подавляющее большинство европейцев уже осознало, что победа Украины во время нынешней войны это предпосылка сохранения и ЕС, и европейского единства. Мы в Европе есть, были и остаемся. Украинские политики, интеллектуалы очень часто об этом говорили и нам важно не допустить ошибку 19-го года, когда европейцы отказали в признании независимости УНР. В межвоенный период родилось так называемое паневропейское движение, где тоже украинские интеллектуалы участвовали, но мы об этом, к сожалению, забываем. Мы европейцы и еще раз говорим, что Украина – это Европа, а Европа – это Украина», – войдя в Раж, заявил Княжицкий.

Постановление поддержали 240 депутатов. Голосов против и воздержавшихся не было.