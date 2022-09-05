Убойные платёжки за газ – цена демократии и европейских ценностей – премьер Украины

05.09.2022  22:27 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
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Вооруженные силы, Дзен, Запад, Идиотизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Спровоцированная усталость у европейцев от Украины – это только первый шаг в коварном плане наступления России вглубь Европы.

Об этом в рамках пресс-конференции в Киеве высказался премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Спровоцированная усталость у европейцев от Украины – это только первый шаг в коварном плане...

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«Россия сегодня воюет своей армией на Украине, но при этом Россия гибридно воюет на европейском континенте с ЕС. Газовый шантаж, нефтяной шантаж, создание продовольственного кризиса, миграционного кризиса, дезинформация, кибератаки – все это элементы большой гибридной войны на европейском континенте, которую разжигает РФ.

Усталость от войны в стране, предоставление Украины один на один с Россией – это будет лишь первым шагом к последующим – для продвижения России вглубь Европы.

Единственное спасение – только единство Европы между собой внутри, с Украиной, с другими партнерами, со странами «G-7», с США, с Великобританией. То есть – в единстве мы сможем преодолеть эту зиму с теми запасами газа, что у нас есть, с тем производством газа, что у нас есть, с диверсификацией, с отказом от зависимости от российских энергоресурсов, что являются сегодня гибридным оружием», – уговаривал он не известно кого.

«Только так мы выйдем победителями из этой войны, когда демократия, борьба за свободу, европейские ценности победят. Это война не про холодильник, не про платежки за газ или тепло. Это – война за европейские ценности, за демократию и свободу на этом континенте», – вещал в пустоту Шмыгаль.

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