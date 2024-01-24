«Убью! Капец. Всех расстрелять!» – на Украине тотально собачатся из-за катастрофы Ил-76

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Депутат партии Порошенко «Европейская солидарность» спровоцировал скандал, подтвердив российские данные о гибели украинских военнопленных в сбитом под Белгородом Ил-76.

Об этом он написал в своём тг-канале, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Очень. Очень. Очень плохие новости. Просто не могу даже представить, что сейчас чувствуют родственники», – написал Гончаренко.

После разразившегося скандала депутат ответил, что его можно ругать сколько угодно и даже припомнить ему «Партию регионов», но того – «что это тотальный п…ц и что все сидят и молчат и что мы в жопе – это не изменит».

«Что министр обороны пропал. Что ОП пропали. Что все, б..дь, засунули языки в жопу и сидят и молчат и просто смотрят и ждут, на кого бы все свалить. Вы, такие б..дь все святые. Но забываете, что есть люди. Что люди гибнут. И в нашем молчании. И в ваших оправданиях власти – вы несете вместе с ней вину. Они – делят должности и сейчас раздумывают, кого уволить. А вы – шлюхи за три копейки у них. Я видел уже все это сотню раз. Видел, когда начал говорить о демобилизации или ротации. И по всем каналам было, что я предатель. Конечно, когда вы сидите в теплых киевских и львовских квартирах и кабинетах – очень комфортно размышлять о великом и истории. Но глобально, идите на х..», – написал порошенковец.

Яростнее всех отреагировал лидер «крышуемой» СБУ нацистской группировки С14 скандальный радикал и неонацист Евгений Карась. Его возмутило то, что Гончаренко пытается на мёртвых украинских военнопленных набить себе политические очки в противостоянии Порошенко и Зеленского, а также раскрутить свой платный телеграм-канал.

«Это точка невозврата в политической пид…тии и пиаре. У меня на том борту, если бы там действительно были пленные, мог бы мой родственник погибнуть. И я собираю в кучу данные, что это деза, а сам думаю, что в отместку они будут убивать пленных. А депутат Гончаренко на этом подписчиков набивает. Не знаю, кто там как, казаки, а я за это спрошу обязательно. И на суде мне совсем не о чем будет сожалеть за содеянное», – угрожал Карась.

Нацист в голосовом сообщении крайне нецензурно поклялся, что депутат будет лежать в луже мочи и крови.

«Я понимаю, что Гончаренко – оппозиционный политик, а политика – дело грязное, грязнее, чем ассенизация и война. Но, пан Алексей, я не влезал ни в один срач вокруг вас за последние 10 лет, но за попытку набить подписчиков на теме пленных… Я в плену не был, но я пленных менял, и я на этом не хайповал. Я, когда сейчас это читаю, у меня очень плохие намерения. Вы там, б..дь, уже жопки в парламент мостите следующего созыва, хлопцы, берегите свои пиаренные е…льники. Я не гарантирую, что с лицом пана Гончаренко всё будет хорошо, когда я, сука, вижу, как жопа депутатская что-то ещё говорит, как и где комментировать Минобороны ВСУ или ГУРу по пленным. Рекомендую извиниться. А всем военным рекомендую: когда вы увидите Лёшу, извинений не принимать, пока он не примет позицию лёжа. Вот в этом пиджачке, обоссаный, в крови. Вы что ох…ли, б…дь, вы, сука, вообще попутали берега! Б…дина ты, сука, вонючая, меня аж колотит, это просто п…ц!», – бесился Карась.

Однако экс-депутат Верховной рады, участник карательной операции против ЛДНР Игорь Мосийчук прямо заявил, что сбила самолёт украинская ракета, а на борту его были именно подготовленные к обмену ВСУшники. Одной из версий он назвал якобы намеренный вброс дезинформации с российской стороны о том, что борт перевозит ракеты для С-300, а сами посадили туда военнопленных.

Однако, по его мнению, скорее всего, стороны согласовали операцию по обмену.

«Для особо одарённых. Если договорённости были, и воздушный коридор был согласован, то в Киеве немедленно должны начаться аресты! Аресты среди тех, кто давал команду стрелять», – потребовал Мосийчук.

По его словам, последствия могут быть катастрофическими.

«Эта ситуация будет использоваться и уже используется Путиным и Кремлём для усиления войны, для объявления нашей страны страной-террористом, для нанесения более серьёзных ударов по Украине и для эскалации нового этапа войны», – предупредил экс-депутат.