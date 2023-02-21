«Убьют или будет бомжевать на Западе» – в Москве гадают о судьбе Зеленского
Как только яростно обороняемый нацистами Артёмовск падёт, киевское руководство начнёт разбегаться, а Украина окажется не в состоянии продолжать войну.
Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил политолог Ростислав Ищенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Пока Киеву ещё есть, кем затыкать дыры на фронте, но это ненадолго. И если не будет тяжёлого вооружения в достаточных количествах, а его не будет, то фронт не простоит и полгода. Он и сейчас уже почти не дышит.
Посмотрите, что творится под Бахмутом. В своё время какое-то Зайцево не могли взять чуть ли не месяц, если не больше. А сейчас каждый день приходят сообщения о падении нового стратегического пункта, который приближает окружение Бахмута. Такими темпами к концу недели уже и окружён будет.
А Бахмут – это огромная дыра во фронте. Там только в городе обороняется порядка десяти бригад. Плюс ещё такое же количество на флангах. Двадцать бригад – это много, огромная дыра во фронте», – сказал Ищенко.
По его мнению, с первыми крупными поражениями ВСУ киевское руководство начнёт разбегаться, что приведёт к краху всей страны.
«Причём и генералы, и политики понимают, к чему идёт дело. Как говорил незабвенный Попандопуло: «Хлопцы начинают разбегаться». Пока они разбегаются медленно, по одному и незаметно, это – ещё куда ни шло. А когда начнут разбегаться целыми министерствами и ведомствами, даже если армия ещё будет на фронте, страна просто потеряет управляемость», – пояснил политолог.
Ищенко подчеркнул, что украинского президента Владимира Зеленского при таком раскладе ждёт либо нищета и забвение, либо смерть.
«А американцам надо, чтобы Украина воевала. И Зеленскому это надо. У него как у Гитлера – пока Украина воюет, он вождь украинского народа, потенциальный Бонапарте.
А как только она прекращает воевать, вопрос уже заключается в том, будет он просто нищенствовать где-то под мостом на Западе, как Саакашвили в своё время, или же его просто убьют», – подытожил он.
Спасибо!
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