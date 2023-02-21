«Убьют или будет бомжевать на Западе» – в Москве гадают о судьбе Зеленского

Как только яростно обороняемый нацистами Артёмовск падёт, киевское руководство начнёт разбегаться, а Украина окажется не в состоянии продолжать войну.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил политолог Ростислав Ищенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Пока Киеву ещё есть, кем затыкать дыры на фронте, но это ненадолго. И если не будет тяжёлого вооружения в достаточных количествах, а его не будет, то фронт не простоит и полгода. Он и сейчас уже почти не дышит.

Посмотрите, что творится под Бахмутом. В своё время какое-то Зайцево не могли взять чуть ли не месяц, если не больше. А сейчас каждый день приходят сообщения о падении нового стратегического пункта, который приближает окружение Бахмута. Такими темпами к концу недели уже и окружён будет.

А Бахмут – это огромная дыра во фронте. Там только в городе обороняется порядка десяти бригад. Плюс ещё такое же количество на флангах. Двадцать бригад – это много, огромная дыра во фронте», – сказал Ищенко.