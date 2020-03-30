Участь юмориста Сивохо была предрешена задолго до унижения националистами

30.03.2020, Киев, Максим Карпенко

Советник секретаря СНБО Сергей Сивохо, об увольнении которого стало известно сегодня, не оправдал доверия и не смог обеспечить прорыв в вопросе урегулирования конфликта на Донбассе, за что и поплатился должностью.

Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявил политолог Армен Гаспарян.

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По словам эксперта, кроме того, Сивохо стал слишком раздражать националистов, что также сыграло роль в его отставке.

«Отставка вполне ожидаемая. Разумеется, никакого прорыва (по Донбассу, – авт.) не последовало, но это и заранее было понятно. Зеленский попытался сделать ставку на знакомых ему людей.

Но одно дело быть продюсером, условно говоря, «Квартала 95» и иметь опыт игры в КВН, совсем другое дело – заниматься очень сложными политическими вопросами, особенно в свете непрекращающегося военного конфликта на Донбассе.

С другой стороны, очевидно, что заявления Сивохо с каждым днем все больше раздражали совершенно неуправляемый контингент людей, которые называются украинскими националистами.

А в условиях, когда и без того страна находится в странном положении – это и экономический бушующий кризис, и коронавирус, который на него наслаивается, и надо голосовать по земле, давать дополнительно козыря противникам Зеленского, прежде всего группе Порошенко, которая сейчас очень сильно вкладывается в пиар, естественно, никто не стал.

Поэтому Сивохо просто расписали вслед за отставкой двух министров», – заявил Гаспарян.