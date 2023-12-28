«Участие каждого важно» – депутат ЗакСа Головченко передала тепловизионные прицелы бойцам в/ч в Молькино

Иван Самойлов.  
28.12.2023 13:35
  (Мск) , Москва
Просмотров: 144
 
Вооруженные силы, Дзен, Местная власть, Россия


Бойцы войсковой части в Молькино получили тепловизионные прицелы.

Депутат Законодательного Собрания Краснодарского края Галина Головченко рассказала, что ранее о необходимости в этом оборудовании сообщили сами защитники.

Бойцы войсковой части в Молькино получили тепловизионные прицелы. Депутат Законодательного Собрания Краснодарского края Галина...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.


Галина Головченко совместно с благотворительным фондом «Поколение», где она является учредителем и попечителем, выполнили просьбу бойцов.

По ее словам, сегодня важна помощь каждого для тех, кто защищает Родину. А помощь фронту является одной из самых приоритетных задач.

Кроме того, депутат напомнила, что фонд «Поколение» регулярно оказывает поддержку бойцам на передовой.

«Помимо закупки дорогостоящих устройств, волонтеры и подопечные Фонда «Поколение» изготавливают вязаные вещи, пишут письма, передают рисунки», — сообщила Головченко в своем телеграм-канале.

 

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Декабрь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть