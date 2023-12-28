«Участие каждого важно» – депутат ЗакСа Головченко передала тепловизионные прицелы бойцам в/ч в Молькино

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Бойцы войсковой части в Молькино получили тепловизионные прицелы.

Депутат Законодательного Собрания Краснодарского края Галина Головченко рассказала, что ранее о необходимости в этом оборудовании сообщили сами защитники.

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Галина Головченко совместно с благотворительным фондом «Поколение», где она является учредителем и попечителем, выполнили просьбу бойцов.

По ее словам, сегодня важна помощь каждого для тех, кто защищает Родину. А помощь фронту является одной из самых приоритетных задач.

Кроме того, депутат напомнила, что фонд «Поколение» регулярно оказывает поддержку бойцам на передовой.

«Помимо закупки дорогостоящих устройств, волонтеры и подопечные Фонда «Поколение» изготавливают вязаные вещи, пишут письма, передают рисунки», — сообщила Головченко в своем телеграм-канале.